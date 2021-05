Test: Volkswagen Tiguan po liftingu. Jest jak kumpel. Dobry kumpel

Volkswagen Tiguan po liftingu zagościł u nas w teście. Auto ma 200-konnego diesla, napęd 4x4 i długą listę... opcji. Jest jakby luksusowe, ale czy fajne?

Pijany rowerzysta. Czy nadal traci prawko?

Pijany rowerzysta otrzyma surową karę. Czy jednak nadal traci uprawnienia do kierowania? Na szczęście nie. Teraz grozi mu głównie mandat.

Liczba pasażerów w busie. Pandemiczne ograniczenia zniknęły.

Liczba pasażerów w busie została zredukowana o połowę. Teraz sytuacja wraca do normy - a wszystko za sprawą interwencji Rzecznika MŚP.

Odszkodowanie po wypadku w pracy lub choroby: ZUS czy NNW?

Odszkodowanie po wypadku w pracy? Jeszcze kilka lat temu można było liczyć tylko na ZUS. Czy NNW stanowi alternatywę?

Samochód zastępczy z OC sprawcy: na co uważać?

Samochód zastępczy z OC sprawcy, czyli dziś nasz ekspert opowie o likwidacji szkody i narzucaniu stawek „rynkowych” przez towarzystwa.

Peugeot ze sprzedażą online. Zakup za gotówkę lub finansowanie.

Peugeot ze sprzedażą online: francuska marka uruchomiła internetowy kanał sprzedaży swoich samochodów. Można finansować zakup.

Jakie samochody kupują Polacy? Nadal głównie... używane!

Jakie samochody kupują Polacy? Odpowiedzi na to pytanie postanowiło poszukać Ministerstwo Cyfryzacji. Wnioski? Nadal dominuje rynek wtórny.

Jak wybrać assistance? Zestaw podstawowych wskazówek.

Jak wybrać assistance? To dość ważne pytanie - szczególnie przed sezonem wakacyjnym. O jakich aspektach pamiętać wybierając polisę?

Mandat za jazdę hulajnogą elektryczną

Mandat za jazdę hulajnogą elektryczną staje się faktem od 20 maja 2021 roku. To moment, w którym w Polsce zaczynają obowiązywać nowe przepisy.

Hulajnoga elektryczna: przepisy zmieniają się 20 maja

Hulajnoga elektryczna: przepisy dotyczące osobistych środków transportu zmienią się od 20 maja. Pojazdem nie pojedzie już każdy!

Jazda na elektrycznej hulajnodze po alkoholu? To wykroczenie!

Jazda na elektrycznej hulajnodze po alkoholu od 20 maja 2021 roku staje się wykroczeniem. Ile wynosi mandat? O tym opowiemy za chwilę.

Rejestracja pojazdu zabytkowego bez dokumentów

Rejestracja pojazdu zabytkowego bez dokumentów jest możliwa? To postanowiliśmy sprawdzić. Jaka jest odpowiedź? To zależy od kilku czynników.

Jak sprawdzić czy prawo jazdy jest w bazie danych?

Jak sprawdzić czy prawo jazdy jest w bazie danych? To pytanie o tyle kluczowe, że kierowcy obecnie nie muszą wozić przy sobie dokumentów.

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji za granicą

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji za granicą. Czyli formalności należy dopełnić po złomowaniu za granicą auta zarejestrowanego w Polsce.

Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 miesięcy

Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 miesięcy: jak wyglądają formalności? I co jest konieczne do odzyskania uprawnień do kierowania?

Opel Vivaro-e Hydrogen - 3 minuty tankowania i 400 km zasięgu

Opel Vivaro-e Hydrogen ma system ogniw paliwowych w komorze silnika, zbiorniki wodoru zamiast akumulatora i do 6,1 m3 przestrzeni ładunkowej.

Test: Mazda CX-3 SkyJoy SkyActiv-G - Mazda dla Kowalskiego?

Mazda CX-3 jest lepiej wykonana od Forda Pumy, mniej azjatycka od Kii Stonic i bardziej finezyjna od T-Crossa. Czy to Mazda dla Kowalskiego?

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Rejestracja pojazdu zabytkowego jest w Polsce trudna? Nie do końca. Pod warunkiem, że kierowca przygotuje pakiet wszystkich dokumentów.

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy: w jakich przypadkach występuje i na czym polega? To opiszemy w dzisiejszym materiale.

Jak sprawdzić czy prawo jazdy jest do odbioru?

Jak sprawdzić czy prawo jazdy jest do odbioru? Osoba, która uzyskała uprawnienia, może to skontrolować bezpłatnie w internecie. Co należy zrobić?

Jak sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest do odbioru?

Jak sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest do odbioru? To w zasadzie niezwykle proste. Wystarczą podstawowe informacje i telefon z dostępem do sieci.

Mandaty za prędkość: GITD się zbroi i szykuje na kierowców

Mandaty za prędkość? Już niedługo może być ich więcej, szczególnie że GITD wybrało się na zakupy. Powstanie m.in. 26 nowych fotoradarów.

Jak podróżować w czasie pandemii?

Jak podróżować w czasie pandemii? O jakich zasadach pamiętać? I na ile warunki epidemiologiczne są w stanie skomplikować wyjazd?

Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej

Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej: o czym pamiętać, ile kosztuje i jak właściwie wygląda? Dziś opowiemy właśnie o tym.

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku wywozu z kraju

Wyrejestrowanie w przypadku wywozu pojazdu z kraju: o czym pamiętać, ile kosztuje i jak właściwie wygląda? Dziś opowiemy właśnie o tym.