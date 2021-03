Czy OC przedłuży się automatycznie?

Kierowcy są przyzwyczajeni do tego, że nawet jeżeli zapomną o terminie wygaśnięcia polisy OC, przypomni im o nim ubezpieczyciel. Albo skontaktuje się w celu przedstawienia warunków przedłużenia ochrony, albo przedłuży polisę automatycznie. Należy jednak wiedzieć o tym, że nie zawsze i nie w każdym przypadku zadziała taki mechanizm. Kiedy nie może być mowy o automatycznym przedłużeniu polisy OC? Dość dokładnie opiszemy to poniżej.

Polisa OC nie przedłuża się kiedy pojazd zmienia właściciela?

Polisa OC nie przedłuża się kiedy pojazd zmienia właściciela. Czemu? Bo kupujący ma prawo do wypowiedzenia ubezpieczenia, ewentualnie zmiany firmy. To raz. A dwa nabywca może otrzymać całkowicie inną ofertę - i może się po prostu nie zgodzić z nową wyceną firmy ubezpieczeniowej. Dlatego choć nowy właściciel pojazdu otrzymuje możliwość korzystania z polisy do końca okresu trwania umowy, po jego wygaśnięciu ochrona nie zostanie automatycznie odnowiona. Warto o tym pamiętać!

Kiedy OC nie przedłuży się automatycznie?

Pomijając zakup pojazdu, jest jeszcze kilka przypadków, w których polisa OC nie przedłuży się automatycznie.

zakup krótkoterminowego OC - np. miesięcznego koniecznego do rejestracji pojazdu w kraju,

samochód otrzymany w spadku lub w ramach darowizny,

brak płatności pełnej składki OC - ubezpieczyciel w takim przypadku zrywa umowę.

Kara za brak OC

Warto pamiętać o tym, że w sytuacji w której polisa OC nie przedłuży się automatycznie, a kierowca zapomni o terminie jej ważności, naraża się na poważne konsekwencje. Po pierwsze w razie wypadku lub kolizji pokryje wszystkie koszty naprawy z własnej kieszeni. Po drugie nawet w razie zwykłej kontroli drogowej, otrzyma karę za brak OC. A ta jest słona! Jeżeli samochód nie ma OC więcej niż 14 dni, opłata karna sięgnie w roku 2021 5600 złotych.