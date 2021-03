Ubezpieczenie komisowe: co musisz o nim wiedzieć?

Ubezpieczenie samochodu na miesiąc: kiedy można je kupić?

OC krótkoterminowe to nic innego jak polisa, która nie obowiązuje przez rok, a przez okres krótszy. Zazwyczaj jest to 30 dni. Co do zasady ubezpieczyciel i ubezpieczający mogą jednak wydłużyć czas obowiązywania umowy. Kiedy da się wykupić ubezpieczenie samochodu na miesiąc? Przypadków takich jest kilka. Są one z góry określone przez prawo:

samochód zarejestrowany czasowo, gdy OC krótkoterminowe jest konieczne do dotarcia pojazdem na przegląd lub do wywiezienia go na sprzedaż za granicę,

samochód sprowadzony z zagranicy, który ma być w Polsce zarejestrowany,

samochód historyczny,

samochód służący do jazdy testowej,

auta w posiadaniu komisów samochodowych i innych firm zajmujących się obrotem pojazdów.

Ubezpieczenie komisowe: kto może je kupić?

Ubezpieczenie komisowe może kupić każdy. Jest dostępne zarówno OC krótkoterminowe dla osoby fizycznej, jak i prawnej. Najważniejsze jest bowiem to, aby zostały spełnione przesłanki zaznaczone w poprzednim punkcie. To podstawa do uzyskania ubezpieczenia na miesiąc.

Ubezpieczenie na miesiąc: ile kosztuje?

OC na miesiąc na ogół stanowi wydatek oscylujący w granicy 100 złotych. To standardowa stawka stosowana przez większość firm ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie krótkoterminowe najlepiej kupić podczas bezpośredniego kontaktu z agentem. Można w tym celu udać się do jego biura, ewentualnie poprosić go o dotarcie np. do komisu. Przedstawiciel ubezpieczającego po spisaniu podstawowych danych pojazdu przygotuje polisę.

Kierowca oczekujący okazji może oczywiście poszukać oferty najbardziej atrakcyjnej. Może się bowiem zdarzyć, że któreś z towarzystw zaproponuje ubezpieczenie na miesiąc np. za 70 złotych.

OC krótkoterminowe: czy trzeba je wypowiadać?

Kierowca decydujący się na ubezpieczenie samochodu na miesiąc powinien pamiętać tym, że OC krótkoterminowe nie przedłuża się automatycznie po zakończeniu okresu ochrony. Tak, w ten sposób OC na miesiąc nie trzeba wypowiadać. Należy jednak pamiętać o wykupieniu standardowej polisy po zakończeniu jego obowiązywania.