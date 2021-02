Zgłoszenie szkody u swojego ubezpieczyciela czy sprawcy?

Gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Mam numer polisy sprawcy, ale nie wiem do dalej... To często słowa poszkodowanych w kolizjach drogowych. Co powinni zrobić? Przede wszystkim wziąć oświadczenie sprawcy oraz dokumenty swojego pojazdu i prawo jazdy, a następnie zdecydować się na zgłoszenie szkody OC. Gdzie i jak to zrobić? Często wystarczy telefon do ubezpieczalni. A samego zgłoszenia można dokonać na trzy sposoby:

zgłoszenie szkody OC można zrobić bezpośrednio u ubezpieczyciela sprawcy,

odpowiedzią na pytanie "Gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy?" może być też firma ubezpieczeniowa poszkodowanego, towarzystwa często pomagają swoim klientom w załatwieniu wszelkich formalności związanych z obsługą szkód w innych firmach,

zgłoszenie szkody OC może spaść też na zakład wykonujący naprawę, taka możliwość pojawia się w sytuacji, w której klient decyduje się na BLS ubezpieczenia.



W jakim czasie trzeba zgłosić szkodę do ubezpieczyciela?

Bardzo często kierowcy zastanawiają się nad tym w jakim czasie trzeba zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. A więc? Ustawowo prowadzący mają zagwarantowany naprawdę długi czas. W przypadku szkód majątkowych to 3 lata od momentu wystąpienia zdarzenia. Jeżeli zgłoszenie szkody z OC będzie dotyczyć szkód osobowych, ustawowy termin to 20 lat.

Zgłoszenie kolizji na policję po czasie. Możliwe!

Czy poszkodowany może zdecydować się na zgłoszenie kolizji na policję po czasie? Oczywiście, że tak. Funkcjonariusze w każdym przypadku muszą przyjąć zgłoszenie kierowcy. Kiedy warto to zrobić? Gdy ubezpieczyciel np. kwestionuje odpowiedzialność sprawcy lub poszkodowany nie spisał ze sprawcą oświadczenia.

BLS co to? Czyli naprawa, ale bez gotówki

BLS co to jest? To nic innego jak bezgotówkowa likwidacja szkody (stąd skrót). Kierowca wstawia auto do warsztatu i to warsztat rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy. Aby BLS ubezpieczenia był możliwy, prowadzący zostawia w warsztacie upoważnienie. Na jego mocy przedstawiciel mechanika nie tylko zgłosi roszczenie, ale także będzie pilotował proces wyceny, negocjowania kosztów naprawy oraz pilnowania przelewu od ubezpieczyciela.

Zgłoszenie szkody OC: BLS wygodniejsze!

BLS w przypadku zgłoszenia szkody z OC to naprawdę wygodne rozwiązanie. Kierowca nie martwi się dokumentacją, obsługą wniosku, naprawą i rozliczeniem. Może jedynie czekać na naprawę auta i cieszyć się np. autem zastępczym.