Mam numer polisy sprawcy. Czy to wystarczy?

Numer polisy OC: jest ważny, ale nie najważniejszy!

Każdego roku na polskich drogach dochodzi do przeszło 400 tysięcy kolizji. Jak zakończyć sprawę? Sprawca powinien porozumieć się z poszkodowanym. Dzięki temu na miejscu zdarzenia nie musi być obecny patrol policyjny. Jakie dane powinien ustalić poszkodowany? Na początek numer polisy OC sprawcy. Ten jest o tyle kluczowy, że to na jego podstawie kierowca będzie wnioskował do ubezpieczyciela o pokrycie kosztów naprawy, ewentualnie bezgotówkowego załatwienia sprawy.

Sprawdzenie OC pojazdu: jak to zrobić?

Jak sprawdzić ubezpieczenie OC? Poszkodowany może poprosić sprawcę o okazanie papierowej polisy. Obecnie nie ma jednak obowiązku posiadania jej przy sobie. Co wtedy? Numer polisy ubezpieczeniowej można sprawdzić w aplikacji mObywatel (jeżeli sprawca ma ją założoną), ewentualnie na stronie UFG.

Sprawdzenie polisy OC po numerze rejestracyjnym

W XXI wieku sprawdzenie OC pojazdu nie jest mocno skomplikowane. Poszkodowanemu wystarczy telefon z dostępem do Internetu oraz numer rejestracyjny pojazdu. Jaką stronę należy odpalić? Oczywiście witrynę UFG: sprawdź OC dla pojazdu - w sekcji baza OC i AC. Sprawdzenie OC sprawcy trwa dosłownie kilka sekund. System generuje informację mówiącą o numerze polisy, marce pojazdu i nazwie firmy ubezpieczeniowej.

Ścieżka UFG sprawdź OC dla pojazdu:

wejdź na stronę UFG.pl,

wejdź w zakładkę baza OC i AC,

wejdź w link sprawdzenie OC,

podaj numer rejestracyjny lub VIN i określ datę zdarzenia.

Może się okazać, że opcja UFG sprawdź OC wykaże, że pojazd nie ma ważnej polisy. W takim przypadku poszkodowany otrzyma odszkodowanie UFG. Dla zagwarantowania swoich praw powinien jednak wezwać na miejsce zdarzenia policję.

Sprawdzenie polisy OC po numerze rejestracyjnym jest też możliwe w UFG metodami tradycyjnymi - np. pocztą, faxem lub mailem. W tym jednak przypadku na dane trzeba poczekać nawet kilkanaście dni.

Jak sprawdzić ubezpieczenie OC w inny sposób?

Skorzystanie ze strony UFG jest najłatwiejszym sposobem na sprawdzenie polisy OC po numerze rejestracyjnym. Mimo wszystko poszkodowany zawsze może poprosić sprawcę o okazanie papierowego potwierdzenia ubezpieczenia (np. ktoś dowiezie je na miejsce zdarzenia). Alternatywa dotyczy też obecności policji. Funkcjonariusze po dotarciu na miejsce sprawdzą dane każdego z pojazdów, a w tym wskażą np. w raporcie numer polisy OC.

Numer polisy ubezpieczeniowej na początek. Spisz też oświadczenie!

Warto pamiętać o tym, że choć numer polisy ubezpieczeniowej jest bez wątpienia kluczowy w czasie likwidacji szkody, tak naprawdę wiele nie daje poszkodowanemu. Czemu? Bo samo jego posiadanie nie rozstrzyga o winie sprawcy i odpowiedzialności ubezpieczyciela. Dlatego numer polisy OC powinien zostać wpisany w oświadczenie sprawcy. Co powinno zawierać oświadczenie? Dane pojazdów, okoliczności zdarzenia, datę i miejsce, dane sprawcy, informacje dotyczące OC sprawcy, dane kontaktowe i podpisy.