Opony letnie w zimie: ubezpieczenie nadal obowiązuje?

Opony letnie w zimie. To raczej must have!

Przeciętny samochód osobowy styka się z asfaltem powierzchnią odpowiadającą wielkością kartce A4. Czy to dużo? Zważywszy na fakt, że mówimy o przedmiocie ważącym półtorej tony, który wiezie często całą rodzinę na pokładzie i może rozpędzić się do prędkości blisko 200 km/h, to z pewnością nie. O tą powierzchnię styku należy zatem dbać szczególnie. A podstawę stanowi montaż ogumienia sezonowego. Kiedy zamienić opony letnie na zimowe? Gdy temperatura na zewnątrz utrzymuje się w ciągu dnia poniżej 7 stopni Celsjusza.

O konieczności montażu ogumienia sezonowego na czas mówi się w Polsce od dwóch dekad. Niestety nadal nie brakuje kierowców, dla których zachętą do montażu zimówek są dopiero pierwsze opady śniegu. A to dużo za późno!

Brak opon zimowych a ubezpieczenie. Czy polisa wymaga zimówek?

Brak opon zimowych nie ma większego znaczenia dla ubezpieczenia OC. To polisa wymagana prawem. Tym samym to prawo reguluje jej zakres. A jako że w Polsce nie ma formalnego obowiązku wymiany ogumienia na zimowe, ubezpieczyciele też nie mogą nakładać na kierowców tego typu obowiązków

Opony letnie a odszkodowanie. Czy wypłata będzie mniejsza?

Nawet jeżeli sprawca lub poszkodowany nie miał opon zimowych w aucie, odszkodowanie z polisy OC i tak zostanie wypłacone w pełnej kwocie. Jazda na oponach letnich zimą nie wpływa na wypłatę odszkodowania z OC nawet w przypadku, w którym prawidłowe ogumienie mogłoby uchronić pojazdy przed zderzeniem.

AC a opony. Czy zimówki mają znaczenie dla dodatkowej polisy?

Ubezpieczenie auto casco jest przykładem jeszcze bardziej drastycznym. Powód? Bo polisa jest dobrowolna. Dobrowolne mogą być zatem też warunki jej obowiązywania. Warto upewnić się czy w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) nie ma zapisów dotyczących np. ogumienia dostosowanego do warunków atmosferycznych. Pojawienie się takiej adnotacji może oznaczać chociażby brak wypłaty odszkodowania w przypadku kolizji. Pojęcie AC a opony ma jeszcze jeden aspekt. Nawet jeżeli ubezpieczyciel nie wprowadzi zapisu dotyczącego opon, wysokość odszkodowania może obniżyć. Powód? Uzna że nieprawidłowe ogumienie w zasadniczy sposób przyczyniło się do powstania zdarzenia drogowego.

Autocasco a opony wielosezonowe

Coraz bardziej popularne m.in. w Polsce stają się opony wielosezonowe. Czy ich eksploatacja także stanowi zagrożenie dla wypłaty odszkodowania z polisy AC? To nie powinno mieć znaczenia. A powód ku temu jest dość prosty. Opony całoroczne sprzedawane obecnie w Polsce posiadają pełną homologację zimową. Tym samym w świetle prawa oferują podobne właściwości jak zimówki. Użytkując je kierowca nie łamie zatem w żaden sposób ewentualnych postanowień OWU auto casco.