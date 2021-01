Czy sprawca wypadku dostanie odszkodowanie z OC?

Bardzo często na forach pojawiają się wpisy zaczynające się od słów: Jestem sprawcą wypadku: czy dostanę odszkodowanie? Tak, nawet sprawca wypadku ma szansę na odszkodowanie. Niestety nie w ramach polisy OC. Ta - jak sama nazwa wskazuje - chroni kierowcę przed skutkami odpowiedzialności cywilnej. Dotyczy ona zatem szkód majątkowych i osobowych wyrządzonych poszkodowanym.

Czy sprawca wypadku dostanie odszkodowanie z NNW?

Jeżeli sprawca wypadku miał wykupioną do auta polisę NNW, a do tego on lub któryś z pasażerów doznał uszczerbku na zdrowiu, powinien zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Ten oceni stopień uszkodzeń i na tej podstawie wypłaci odszkodowanie.





Warto pamiętać, że na identycznej zasadzie można oczekiwać wypłaty z tzw. odszkodowań na życie - wykupionych prywatnie lub w ramach tzw. ubezpieczeń grupowych w miejscu pracy. Przed zgłoszeniem roszczenia warto jednak sprawdzić zakres polisy.

Czy sprawca wypadku dostaje odszkodowanie z AC?

Przypadkiem, w którym sprawca wypadku dostanie odszkodowanie, bez wątpienia jest ubezpieczenie AC. W sytuacji, w której posiadał on wykupioną polisę na swoje auto, może liczyć na bezpłatną naprawę, ewentualnie wypłatę tzw. szkody całkowitej. Ubezpieczenie AC pokrywa jednak wyłącznie szkody majątkowe. Nie dotyczy stanu zdrowia czy okresu rekonwalescencji po wypadku.

Warto pamiętać o wyłączeniach obowiązujących w przypadku AC. Dotyczy to chociażby przypadku, w którym wypadek był umyślny, pojazd nie powinien znajdować się w ruchu, ewentualnie kierujący znajdował się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Warto wiedzieć o tym, że ubezpieczyciel może obniżyć kwotę odszkodowania. Kiedy? Chociażby wtedy, gdy sprawca rażąco przekroczył dozwoloną prędkość.