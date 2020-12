Ubezpieczenie AC: co z autami o nietypowym przeznaczeniu?

Dobrowolne ubezpieczenie AC pozwala chronić właściciela pojazdu przed finansowymi skutkami takich szkód jak uszkodzenie, zniszczenie i utrata samochodu czy motocykla. Co jednak ważne: ochrona zadziała, jeśli pojazd służy do „zwykłej” jazdy. Czyli wtedy, gdy właściciel użytkuje go zgodnie z przeznaczeniem. Co to znaczy?

Najprościej wyjaśnić to na przykładzie samochodu osobowego. „Zwykła” jazda to nic innego, jak codzienne przemieszczanie się po drogach w celach prywatnych – po mieście i poza nim, parkowanie przy pracy lub sklepie itp. Jeżeli auto służy jako narzędzie do np. zarabiania na przewozie osób lub do amatorskich treningów na torze rajdowym, nie jest objęte ochroną w ramach standardowej umowy ubezpieczenia AC. Z reguły nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak się stało, ale właściciel musi to dodatkowe, nieoczywiste przeznaczenie auta zgłosić przy zakupie polisy - tłumaczy Damian Andruszkiewicz, odpowiedzialny za ubezpieczenia komunikacyjne w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.





AC na samochód: czy wszyscy zgodzą się na nietypowe przeznaczenie?

Warto wiedzieć, że nie każdy ubezpieczyciel zgodzi się na włączenie do ochrony niestandardowego ubezpieczenia pojazdu. Część firm nie ma z tym problemu. Na przykład w Compensie do ochrony można włączyć pojazdy używane:

• jako rekwizyty,

• do jazd próbnych i testowych oraz demo,

• podczas rajdów, jazd treningowych i konkursowych,

• do nauki jazdy,

• jako taksówki i do przewozu osób za opłatą,

• do poruszania się po płycie lotniska,

• do zarobkowego wynajmowania pojazdu (rent a car),

• do przewożenia przesyłek kurierskich i ekspresowych,

• do wykonywania usług holowniczych,

• do celów specjalnych (np. przez Siły Zbrojne RP, policję czy straż graniczną),

• do przewozu paliw, gazów i materiałów niebezpiecznych.

Podstawowy zakres AC (uszkodzenie, zniszczenie, utrata pojazdu) można rozszerzyć o dodatkowe produkty, np. assistance, NNW, ubezpieczenie szyb, opon czy bagażu.

Zgłoszenie ubezpieczycielowi przy zakupie polisy „niezwykłego” przeznaczenia samochodu pozwoli kierowcy skorzystać również z rozszerzeń AC. To oczywiście dobrowolne – kierowca sam decyduje, które z dodatków są mu potrzebne. Wybierać może spośród wielu opcji, np. u nas ubezpieczenia komunikacyjne można rozbudować o kilkanaście różnych opcji - dodaje Damian Andruszkiewicz.

Jazda po torze nie blokuje odszkodowania z OC

Kierowcy najczęściej kupują AC w pakiecie z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) - ono chroni właściciela pojazdu przed finansowymi konsekwencjami szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego. Odpowiedzialność za nie przejmuje na siebie ubezpieczyciel. Czy robi to, jeśli pojazd w momencie szkody służył do jazdy niezgodnie ze swoim „zwykłym” przeznaczeniem?

Tak. Obowiązkowe OC działa w oparciu o przepisy ustawy, a ta wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela jedynie w kilku przypadkach, np. w jeśli dojdzie do skażenia środowiska. Nie ma wśród nich zapisu o tym, że samochodem osobowym nie można np. jeździć po torze treningowym - mówi Damian Andruszkiewicz z Compensy.

Źródło: Materiały prasowe Compensa