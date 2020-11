Brexit: ubezpieczenie OC czy zielona karta?

Brexit oznacza szereg zmian dla kierowców. I ci, którzy wybierają się samochodem do Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 roku, powinni przede wszystkim pamiętać o koniecznych dokumentach. Co jest konieczne? Podpowiadamy:

krajowe prawo jazdy - dokument spełnia wymogi konwencji wiedeńskiej,

dowód rejestracyjny pojazdu,

dowód osobisty i paszport,

polisę potwierdzającą wykupienie ubezpieczenia OC.

Brexit a OC. Jakie są wymogi?

Kierowcy pochodzący z krajów Unii Europejskiej, a także Andory, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Serbii i Szwajcarii podczas wyjazdu do Wielkiej Brytanii po brexicie (tj. od 1 stycznia 2021 roku) nie muszą posiadać przy sobie dodatkowego potwierdzenia polisy OC. Wystarczy im krajowy dokument, na którym wyraźnie wskazane zostaną trzy informacje: nazwa ubezpieczyciela, numer rejestracyjny lub inny numer identyfikacyjny pojazdu oraz czas obowiązywania ochrony.





Brexit: kiedy zielona karta jest konieczna?

Oficjalne źródła w UK nie mają co do tego wątpliwości. Zieloną kartę podczas wjazdu do Wielkiej Brytanii musi posiadać przy sobie każdy kierowca, którego pojazd jest zarejestrowany poza Unią Europejską, Andorą, Islandią, Lichtensteinem, Norwegią, Serbią i Szwajcarią. Na tym jednak uwarunkowania te nie kończą się. Bo kraj rejestracji musi jednocześnie należeć do porozumienia o systemie zielonej karty.