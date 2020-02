Przebieg a ubezpieczenie AC. Jaki ma wpływ?

Przebieg samochodu to wskaźnik, który w największej mierze świadczy o intensywności eksploatacji. Na jego podstawie da się wyliczyć ile kilometrów każdego roku pokonywało auto, a tym samym jaki może być obecny stan jego silnika czy elementów zawieszenia. Przebieg to jednak też kluczowe kryterium z punktu widzenia ubezpieczyciela. I o ile ma marginalne znaczenie podczas kupowania polisy OC, o tyle w przypadku AC ma znaczny wpływ na zaoferowaną przez firmę cenę. Towarzystwa wychodzą bowiem z prostego założenia - im wyższy przebieg, tym niższa wartość pojazdu, suma ubezpieczenia i koszt polisy.

Przebieg a ubezpieczenie AC - to silna zależność!

Różnice bardzo dobrze pokazuje m.in. wyliczenie specjalistów multiagencji Superpolisa - dokonali wyliczenia dla 33-kierowcy jeżdżącego 115-konnym oplem astrą z roku 2015. W sytuacji, w której zadeklarowali łączny przebieg pojazdu na 50 tysięcy kilometrów, jego wartość została określona na 33 tysiące złotych. Gdy wskazali przebieg na poziomie 230 tysięcy kilometrów, rynkowa cena spadła do 26,2 tysiąca złotych. Niższe oszacowane oznacza w naturalny sposób niższą wartość polisy. I tak różnice w cenach w poszczególnych towarzystwach wahały się między kwotą na poziomie 185 a 722 złotych.

reklama reklama



Przebieg powoduje nie tylko obniżenie wartości polisy. Zbyt duży może nawet zadecydować o tym, że kierowca spotka się z odmową sprzedaży autocasco. To jednak przypadki raczej rzadkie. Co jeszcze ma wpływ na wartość polisy AC? Znaczenie ma wielkość zadeklarowanego rocznego przebiegu. Ubezpieczyciele wychodzą bowiem z założenia, że im więcej samochód jeździ, tym większe jest prawdopodobieństwo że może uczestniczyć w zdarzeniu drogowym. I co ciekawe, wpływ deklarowanego przebiegu rocznego nie jest wcale taki mały. Jest w stanie zwiększyć wysokość składki nawet o kilkaset złotych.

Przebieg a ubezpieczenie autocasco - uważnie szacuj kilometry!

Aby pokazać różnice, najłatwiej przytoczyć wyliczenia ekspertów Superpolisy. Ci ponownie wzięli na warsztat astrę z 2015 roku i tym razem zadeklarowali, że auto ma 50 tysięcy przebiegu. Jakie wartości rocznych dystansów wskazywali? Raz było to 30 tysięcy kilometrów, a raz 10 tysięcy kilometrów. Kierowca, który wskazałby w ankiecie koniecznej do wyliczenia ceny polisy wartość wyższą, musiałby liczyć się z dopłatą wynoszącą 445 złotych w przypadku Proamy, 330 złotych w Link4 czy 205 złotych w Warcie.

Ostatnim czynnikiem mającym wpływ na wysokość polisy AC jest oczywiście zakres ochrony i wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe. I różnice między poszczególnymi firmami, ale też poszczególnymi ofertami, bywają naprawdę spore. Specjaliści Superpolisy wyliczyli, że wcześniej wspomnianą astrę z 2015 roku można ubezpieczyć w AXA np. za 2,4 tysiąca złotych, albo w InterRisk za 3,4 tysiąca złotych.

Autocasco - a więc jak znaleźć najlepszą ofertę?

Jak zatem kupić najtańsze AC? Przy zakupie kluczowa jest weryfikacja, co i w jakiej cenie oferują różni ubezpieczyciele. Rzecz w tym, żeby już po podpisaniu umowy nie okazało się, że ubezpieczenie o podobnym lub wręcz lepszym zakresie można było kupić w innym towarzystwie w lepszej cenie. - mówi Jakub Nowiński z Superpolisy Ubezpieczenia. A to oznacza, że warto skorzystać z pomocy pośrednika. Jak na własną rękę porównać oferty? Właściciel auta musi albo uzyskać wyceny i zakresy ochrony od każdej z firm, albo skorzystać z pomocy internetowej porównywarki i dokładnie przeanalizować opcje dawane w ramach konkretnego ubezpieczenia AC.

Źródło: Materiały prasowe multiagencja Superpolisa Ubezpieczenia