Holowanie – czy koszt zostanie pokryty z OC sprawcy?

Szkody związane z wypadkiem drogowym nie ograniczają się zwykle tylko do uszkodzenia pojazdu oraz ewentualnych obrażeń ciała. Zgodnie z tak zwaną zasadą pełnej rekompensaty ubezpieczyciel musi zlikwidować wszystkie bezpośrednie szkody, które miały związek z działaniem chronionego kierowcy. Chodzi więc zarówno o straty poniesione przez poszkodowanego, jak i korzyści, których taka osoba nie mogła osiągnąć na skutek wypadku.

Koszty holowania pojazdu uszkodzonego przez posiadacza OC są przykładem szkody, którą powinien zlikwidować ubezpieczyciel. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl dokładniej przyjrzeli się regułom zwrotu takich kosztów. To ważna kwestia, ponieważ rodzime zakłady ubezpieczeń nie zawsze przestrzegają zasady pełnej rekompensaty szkód.

Rachunki za holowanie uważnie sprawdzane przez ubezpieczycieli

Kwestia holowania, podobnie jak wynajem samochodu zastępczego, dość często staje się przyczyną sporów pomiędzy poszkodowanym oraz zakładem ubezpieczeń sprawcy wypadku. Takie konflikty nie dotyczą raczej samego prawa poszkodowanej osoby do otrzymania zwrotu kosztów holowania. To uprawnienie nie wzbudza kontrowersji na gruncie prawnym i dlatego trudno jest je podważyć.

Inną kwestią jest jednak wysokość samych kosztów związanych z holowaniem uszkodzonego auta.

„W praktyce może się okazać, że zakład ubezpieczeń odmówi zwrotu wszystkich kosztów, które wydają mu się znacząco wyższe od standardowych” - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Rzecznik Finansowy sugeruje umiar w holowaniu pojazdu

Spór z ubezpieczycielem jest możliwy na przykład wtedy, gdy poszkodowany kierowca wybrał usługi „drogiej” firmy oferującej holowanie albo zlecił przetransportowanie samochodu znacznie dalej niż do warsztatu znajdującego się w miejscu zamieszkania.

Czasem zakłady ubezpieczeń mogą zalecać transport auta do najbliższego warsztatu. Wydaje się to jednak nieuzasadnione, jeżeli wypadek miał miejsce z dala od domu poszkodowanego.

W kontekście zwrotu kosztów holowania ciekawy wydaje się Wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie z dnia 3 grudnia 2015 r. (sygn. akt: I C 679/14). Wspomniany sąd zwrócił uwagę, że w badanej sytuacji: „Powód zmuszony był do odholowania we własnym zakresie uszkodzonego w trakcie kolizji pojazdu, skorzystał więc z dostępnej oferty. W świetle zasad doświadczenia życiowego, naturalnym zachowaniem jest, że w sytuacji nagłej, nie przewidywanej, szuka się pierwszej dostępnej oferty holowania, bez sprawdzania, porównywania innych ofert, z których można byłoby skorzystać w celu minimalizacji szkody”. Stanowisko jarocińskiego sądu sugeruje, że poszkodowany nie musi porównywać ofert holowania tak, aby uchronić ubezpieczyciela sprawcy wypadku przed wyższymi kosztami.