Kalkulator OC kontra Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny — jak internet zmienił system ubezpieczeń

Według informacji przekazanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny tylko w ciągu roku aż o 80 procent wzrosła liczba osób, które sprawdziły historię swojego ubezpieczenia w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych UFG. Jak zapewnia Fundusz, wzrost zainteresowania wynika z nowych funkcjonalności, które pozwalają właścicielom pojazdów na pobranie online historii ubezpieczenia, a także wprowadzonych niedawno przepisów, zwalniających kierowców z obowiązku posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego wykupienie polisy OC.

Nowe regulacje pozwalają policji sprawdzić, czy zatrzymane do kontroli auto posiada aktualne ubezpieczenie w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, zasilanej właśnie z bazy UFG.

Kto pyta, nie błądzi

Tylko do sierpnia 2019 roku do bazy UFG wpłynęło ponad 280 tys. zapytań na temat swojej historii ubezpieczeń. Analizując dane statystyczne, okazało się, że ich autorami byli najczęściej trzydziestoletni mężczyźni. W sumie z ich strony UFG otrzymał ponad 42% zapytań. Większość osób, bo aż 70% chciało poznać historię ubezpieczeń OC i AC. Przekazane im dane zawierały nazwy towarzystw ubezpieczeniowych, które sprzedały im polisę, okresy ich ważności oraz numery ubezpieczeń.

Dodatkowo ponad 30% osób weryfikujących dane w UFG sprawdzało historię szkód. Otrzymywali w związku z tym zestawienie uwzględniające liczbę, daty i wartości wypłaconych odszkodowań. Co ciekawe pobrać można dane nie tylko na temat własnej przeszłości, ale również informacje dotyczące historii szkód kierowców prowadzących nie swoje pojazdy np. należące do członków rodziny czy auta służbowe.

Dostęp do danych w UFG jest darmowy. Fundusz nie pobiera żadnych opłat za przekazanie historii polis komunikacyjnych. Jedyne co należy zrobić, aby uzyskać dostęp do informacji, to założyć konto się na stronie ufg.pl. Fundusz zweryfikuje tożsamość właściciela samochodu i aktywuje profil klienta.

Dokumenty można pobierać nie tylko w języku polskim, ale również w języku angielskim i niemieckim. Zebraną historię można dzięki temu bez problemu przedstawić ubezpieczycielom za granicą, którzy zapewne uwzględnią ją przy wycenie składki.

Każdy kij ma dwa końce

Jednak Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to nie tylko wygodne narzędzie dla właścicieli pojazdów. W rzeczywistości rozwiązanie online to przede wszystkim bat na niesumiennych płatników. Dotąd, jeśli nie mieliśmy opłaconego ubezpieczenia OC, mogliśmy spodziewać się mandatu w przypadku kontroli drogowej. Oczywiście zatrzymanie przez policję jest pewnie bardziej prawdopodobne niż trafienie szóstki w popularnej loterii, jednak mimo wszystko tak dziurawy system weryfikacji opłat stanowił zachętę do jego omijania. Technologiczne zmiany, jakie wprowadzono, aby temu zapobiec, okazują się niezwykle skuteczne.

Nawet jednodniowe opóźnienie z zapłatą może skutkować 900 zł kary za brak ciągłości ubezpieczenia. W przypadku ponad dwutygodniowego opóźnienia kary rosną niebagatelnie, bo aż do 4500 zł. Właściciele samochodów osobowych i ciężarowych zapłaciliby odpowiednio 1350 zł i 6750 zł. A ponieważ skuteczność wyłapywania jest coraz wyższa, zamiast uciekać przed tym obowiązkiem lepiej będzie wybrać tanią polisę.

W czym pomoże kalkulator OC

Tutaj w sukurs płatnikom przychodzi rozwiązanie online stworzone przez branżę fintech, czyli porównywarka OC. Umożliwia on szybkie porównanie cen polis oferowanych przez wiele różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Jedyne co należy zrobić to wejść na stronę kalkulatora OC porowneo.pl i podać kluczowe informacje dotyczące ubezpieczanego pojazdu oraz własne dane. Najważniejsze będą informacje o mieście, w którym mieszkamy, wiek oraz to jak długo mamy prawo jazdy. Te wszystkie czynniki wpływają na wysokość ceny za polisę OC.

Biorąc pod uwagę, że w przypadku tego ubezpieczenia jedynie cena nie jest regulowana przepisami, warto dokonać niewielkich starań, aby skupić się na jedynym kryterium, które powinniśmy uwzględnić — czyli na cenie. Podsumowując: im niższa cena, tym lepiej.

Kalkulator OC po zebraniu danych, w ciągu kilku minut przedstawi nam oferty wielu towarzystw ubezpieczeniowych. My tym samym musimy jedynie wybrać najtańszą i sfinalizować transakcję, korzystając z metod płatności online.

Oznacza to, że kalkulator przyda się szczególnie w sytuacjach podbramkowych, kiedy o zbliżającym się końcu polisy przypomni nam się np. na wakacjach, w delegacji lub w innym nietypowym miejscu. Gdziekolwiek jesteśmy, możemy wykorzystać go do rozwiązania problemu, zyskując spokój i oszczędzając pieniądze.