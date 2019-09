Jak się obronić przed karą za brak OC?

Już niebawem (na początku 2020 r.) podstawowa stawka karna dla właścicieli nieubezpieczonych samochodów osobowych wzrośnie do 5200 zł. W dłuższej perspektywie możliwy jest wzrost takiej kary nawet do 8000 zł. Trudno się dziwić temu, że osoby otrzymujące wezwanie do zapłacenia kary związanej z brakiem OC, zwykle są bardzo niemiło zaskoczone. Przykre zaskoczenie może być o wiele większe, jeżeli w rzeczywistości nie było podstaw do zastosowania takiej stawki karnej. Pomimo coraz większej skuteczności wykrywania nieubezpieczonych kierowców (związanej m.in. z działaniem systemu „wirtualny policjant”), nadal zdarzają się przypadki, w których wezwanie do zapłacenia kary za brak OC jest nieuzasadnione. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl tłumaczą, jak kierowcy powinni zachować się w takich sytuacjach.

Kierowca ma 30 dni na wyjaśnienie swojej sytuacji

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wyznacza wszystkie podstawowe zasady związane z funkcjonowaniem polis OC dla kierowców. We wspomnianym akcie prawnym znajdziemy również ważne informacje o trybie karania osób, które nie dopełniły obowiązku ubezpieczeniowego. „Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych informuje, że osoba otrzymująca wezwanie do uiszczenia kary za brak OC, będzie dysponowała czasem wynoszącym 30 dni na przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnianie obowiązku ubezpieczeniowego” - zwraca uwagę Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Warto dodać, że kierowca czasem nie musi udowadniać opłacenia polisy OC. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy obowiązek ubezpieczeniowy w ogóle nie istniał. Jako przykład można podać przypadek kierowcy, który otrzymał wezwanie do zapłacenia kary dotyczącej okresu po wyrejestrowaniu, zezłomowaniu auta albo jego sprzedaży. „W celu uniknięcia przykrych nieporozumień, warto jak najszybciej powiadomić zakład ubezpieczeń o wyrejestrowaniu, zezłomowaniu lub sprzedaży pojazdu” - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Eksperci Ubea.pl przypominają, że osoba sprzedająca samochód osobowy lub inny pojazd mechaniczny podlegający ubezpieczeniu obowiązkowemu, będzie miała 14 dni na poinformowanie zakładu ubezpieczeń o transakcji i danych nabywcy. Warto zatroszczyć się o potwierdzenie przekazania wymaganych informacji zakładowi ubezpieczeń. „Identyczna porada dotyczy również zawiadomienia o wyrejestrowaniu pojazdu mechanicznego oraz innych sytuacji, które skutkują wygaśnięciem obowiązku ubezpieczeniowego” - radzi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.