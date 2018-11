Polisy AC i assistance nie działają w całej Europie

Ubezpieczenia komunikacyjne autocasco (AC) i assistance (AS) zwykle są oferowane w dwóch podstawowych wariantach. Pierwszy z nich obejmuje teren Polski, podczas gdy bardziej rozbudowana opcja AC lub AS zapewnia również ochronę na obszarze Europy. Czasem taki zakres działania polis AC i AS bywa rozszerzany nawet na kraje Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Równocześnie polscy ubezpieczyciele wykluczają lub ograniczają ochronę dotyczącą znacznie bliższych nam państw. Taki wniosek wynika z ciekawej analizy ubezpieczeń autocasco i assistance, którą przeprowadzili eksperci porównywarki polis Ubea.pl.

Wyłączenia ochrony zwykle dotyczą krajów Europy Wschodniej

Na wstępie warto przypomnieć, że komunikacyjne polisy assistance oraz autocasco mają charakter ubezpieczeń dobrowolnych. Właśnie z tego powodu, zakłady ubezpieczeniowe mogą swobodnie kształtować warunki świadczonej ochrony (również w zakresie terytorialnym). Analiza ekspertów Ubea.pl obejmująca ogólne warunki (OWU) polis komunikacyjnych AC i AS wykazała jednak, że ubezpieczyciele w dość jednolity sposób formułują ograniczenia oraz wyłączenia terytorialne ochrony. Zakłady ubezpieczeń w ramach swojej typowej oferty dla konsumentów, zwykle wykluczają możliwość świadczenia pełnej ochrony z AC/AS na terenie trzech lub czterech krajów Europy Wschodniej. Mowa o państwach należących do następującej grupy: Rosja, Ukraina, Mołdawia oraz Białoruś. Częstym rozwiązaniem jest wykluczenie „kradzieżowej” ochrony z tytułu AC na terenie wymienionych krajów. Do takiej polityki ubezpieczycieli przyczyniła się plaga kradzieży aut w państwach Europy Wschodniej.

Po przeanalizowaniu informacji umieszczonych w poniższej tabeli, można również stwierdzić, że ubezpieczyciele stosunkowo często wykluczają możliwość pomocy z assistance, jeżeli awaria zdarzy się na terenie państwa Europy Wschodniej (Rosji, Ukrainy, Białorusi lub Mołdawii). Powodem takiej polityki polskich zakładów ubezpieczeń jest m.in. słabo rozwinięta sieć warsztatów w wymienionych krajach oraz duże ryzyko oszustwa. Warto zwrócić uwagę, że ograniczenia ochrony z AC lub AS mogą dotyczyć również Albanii oraz Gruzji (patrz poniższa tabela). To drugie państwo leżące na pograniczu kontynentów, nie zawsze jest klasyfikowane przez ubezpieczycieli jako część Europy.

Polisy autocasco oraz assistance z oferty krajowych ubezpieczycieli: terytorialne wyłączenia i ograniczenia ochrony (listopad 2018 r.) Nazwa ubezpieczyciela ↓ Wyłączenia/ograniczenia terytorialne ochrony (kraje europejskie) w ramach standardowej polisy autocasco (AC) oraz assistance (AS) AXA Ubezpieczenia AC w zakresie kradzieży nie działa na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

AS nie działa na obszarze krajów byłego Związku Radzieckiego innych niż kraje bałtyckie. Allianz AC w zakresie kradzieży nie działa na obszarze Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i europejskiej części Rosji.

AS nie działa na terenie Białorusi, Ukrainy, Mołdawii oraz Rosji. Aviva AC oraz AS nie działa na terenie Rosji. AC w zakresie kradzieży nie działa na obszarze Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Benefia AC w zakresie kradzieży nie działa na terytorium Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

AS nie działa na terenie Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Gothaer AC na terenie Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, nie działa w razie kradzieży, pożaru, wybuchu lub uszkodzenia samochodu. Generali AC w zakresie kradzieży nie działa na terenie Białorusi, Rosji i Ukrainy. Link4 AC w zakresie kradzieży nie działa na obszarze Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

AS nie działa na terytorium Albanii, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Proama AC w zakresie kradzieży nie działa na obszarze Rosji, Białorusi i Ukrainy.

AC i AS nie działa w Mołdawii. PZU AC w zakresie kradzieży nie działa na obszarze Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

AS nie działa na terenie Mołdawii i Rosji. Warta AC oraz AS obejmuje Europę (w tym europejską część Rosji i Turcji) z wyłączeniem Gruzji.

Źródło: opracowanie własne Ubea.pl na podstawie OWU analizowanych polis

Uwaga: nie każda polisa będzie działała od dnia zapłacenia składki

W nawiązaniu do omówionych wcześniej terytorialnych ograniczeń polis autocasco (AC) i assistance (AS), warto zaakcentować inną kwestię, która dotyczy nie tylko osób wyjeżdzających na wschód Europy. Mowa o terminie rozpoczęcia ochrony wynikającej z ubezpieczeń AS i AC. Taka ochrona na ogół nie zacznie się od dnia zawarcia umowy. Ubezpieczyciel zwykle poczeka na zaksięgowanie zapłaty składki. Ta kwestia jest szczególnie ważna w przypadku klientów, którzy płacą składkę przelewem. Warto również zwrócić uwagę na klauzule z ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU). Mogą one wskazywać, że ochrona rozpoczyna się dopiero następnego dnia po zapłaceniu składki AC/AS przez klienta. Ze względu na wspomniane ograniczenia, nie warto kupować potrzebnej polisy komunikacyjnej na chwilę przed rozpoczęciem zagranicznego wyjazdu.