O ile wzrośnie cena ubezpieczenia OC za spowodowanie dwóch szkód w ciągu roku?

Analiza przeprowadzona na podstawie danych z kalkulatora Ubea.pl, opiera się na ściśle określonych założeniach. W pierwszej kolejności, warto przedstawić profil przykładowych kierowców (patrz poniżej).

Młody kierowca z Warszawy: młody klient ubezpieczyciela obecnie ma 21 lat. Przykładowy kierowca otrzymał prawo jazdy kategorii „B” w dniu 22 lipca 2016 r. Młody kierowca jest studentem, który nie ma żony oraz dzieci. Ten klient ubezpieczyciela mieszkający w Warszawie (kod pocztowy adresu zamieszkania: 04 - 301), zamierza kupić swoje trzecie ubezpieczenie OC. Jego pierwszy i wciąż użytkowany samochód to Skoda Fabia hatchback 1.4 16V Classic (5d) z 2006 r. Młody kierowca nabył to auto pod koniec sierpnia 2016 r.

reklama reklama

Doświadczony kierowca z Warszawy: doświadczony klient ubezpieczyciela aktualnie ma 47 lat. Uzyskał on prawo jazdy kategorii „B” w dniu 3 września 1991 roku. Doświadczony kierowca mieszkający w Warszawie (kod pocztowy adresu zamieszkania: 04 - 301), na co dzień pracuje jako urzędnik. Właściciel samochodu ma żonę oraz dwoje niepełnoletnich dzieci (16 lat i 14 lat). Posiadacz Skody Fabii hatchback 1.4 16V Classic, użytkuje swój obecny samochód od 2012 r. Ten pojazd został przez niego kupiony jako używany.

Pozostałe uwzględniane założenia: każdy z dwóch analizowanych kierowców użytkuje ten sam samochód - czerwoną Skodę Fabię hatchback 1.4 16V Classic (5d) z 2006 r. Przykładowe auto zostało kupione w polskim salonie firmy Skoda. Data pierwszej rejestracji opisywanego samochodu to 15 listopad 2006 r. Skoda posiada fabryczny oraz sprawny immobilizer i zawsze jest parkowana w garażu indywidualnym na terenie Warszawy (kod pocztowy: 04-301). Właściciel Skody regularnie użytkuje ten samochód w Polsce i nie wykorzystuje go do działalności gospodarczej. Przewidywany roczny przebieg auta to 10 000 km (aktualny przebieg wynosi 120 000 km). Ochrona ubezpieczeniowa ma obowiązywać od 31 sierpnia 2018 r. Polisa zostanie zamówiona przez Internet i opłacona jednorazowym przelewem. Klient akceptuje domyślne warianty ochrony, które proponują mu ubezpieczyciele.

W odniesieniu do sytuacji każdego z przykładowych kierowców przyjęto dwa warianty. Pierwszy wariant zakłada bezszkodową jazdę do momentu zakupienia kolejnej polisy. W tym wariancie młody kierowca przy obliczaniu składki ubezpieczenia OC (pod koniec sierpnia 2018 r.), może się pochwalić dwuletnim okresem bezszkodowej jazdy. W przypadku doświadczonego kierowcy, taki bezszkodowy okres wynosi aż siedem lat. Drugi wariant analizy zakłada, że obydwóm kierowcom w czasie ostatniego roku przydarzyły się aż dwa wywołane przez nich wypadki. Te kolizje przerwały bezszkodowy okres jazdy.

Zgodnie z przewidywaniami, dwukrotne spowodowanie kolizji okazuje się bardzo kosztowne dla młodego kierowcy. Najniższy koszt polisy OC obejmującej takiego właściciela samochodu wynosi bowiem 4834 zł zamiast 2229 zł. Warto zwrócić uwagę, że w trzech przypadkach składki OC oferowane młodemu właścicielowi Skody Fabii wynoszą 14 928 zł - 15 596 zł. Tak wysokie stawki mają za zadanie odstraszyć niechcianego klienta. Ubezpieczyciel nie może wprawdzie odmówić zawarcia umowy obowiązkowego OC komunikacyjnego, ale posiada możliwość odstraszenia ryzykownego kierowcy przy pomocy zaporowej składki za OC.

Trzeba nadmienić, że pomimo znacznie niższego poziomu płaconej składki, doświadczony kierowca też mocno odczuje konsekwencje dwóch szkód spowodowanych w ostatnim roku. Po uwzględnieniu przyjętych założeń, koszt najtańszej rocznej ochrony dla czterdziestosiedmioletniego właściciela Skody Fabii, wzrasta z 681 zł do 1894 zł.

Źródło: Ubea.pl.