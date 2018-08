Co daje krótkoterminowe i długoterminowe assistance samochodu?

Latem można zauważyć wzrost zainteresowanie polisami assistance (AS) dla kierowców. Taka sytuacja oczywiście nie jest przypadkowa. Wspomniane polisy AS kupuje wiele osób planujących wyjazd zagraniczny w lipcu lub sierpniu. Czasem właściciele samochodów nabywają AS jako darmowy dodatek do rocznego ubezpieczenia OC lub Autocasco (AC). Takie bezpłatne assistance na rok, nie zapewnia jednak wystarczającej ochrony podczas urlopu. Eksperci Ubea.pl tłumaczą, dlaczego lepiej kupić bardziej rozbudowaną polisę przed wyjazdem za granicę.

Oferta krótkoterminowych polis AS nie jest szeroka

reklama reklama

Krótkoterminowa polisa assistance o dość szerokim zakresie ochrony, może być znacznie lepszym wyborem niż darmowe i „okrojone” ubezpieczenie AS obowiązujące przez cały rok. Osoby zamierzające kupić assistance na czas wyjazdu zagranicznego, niestety zmierzą się z problemem dotyczącym ograniczonej oferty rynkowej (patrz poniższa tabela). Obecnie krótkoterminowe assistance proponuje AXA Direct, Generali, Link4 oraz Warta. Trzeba nadmienić, że polisa oferowana przez Link4 to część pakietu kupowanego razem z ubezpieczeniem turystycznym. Z kolei firmy Generali oraz Warta sprzedają krótkoterminowe assistance jako element pakietu uwzględniającego również OC lub AC.

Oferta ubezpieczeń assistance na krótki okres jest dość uboga. W sierpniu 2018 r. takie ubezpieczenia proponowały firmy AXA (AXA Direct), Generali, Link4 oraz Warta.

Wygodniejsze rozwiązanie przygotowała AXA Direct. Ten ubezpieczyciel oferuje krótkoterminowe assistance, które jest dostępne jako osobny produkt (również przez Internet - o 15% taniej). Krótkoterminowa polisa AS z oferty AXA Direct, zapewnia ochronę na terenie Polski lub Europy przez 7 dni, 15 dni albo 30 dni. Klient nie może samodzielnie określić długości okresu ochrony (tak jak w przypadku polis AS od Generali i Link4). Warto dodać, że zapewniana przez firmę AXA dwutygodniowa ochrona assistance (15 dni) na terenie Europy, kosztuje 99 zł w wariancie standardowym. Za taką kwotę ubezpieczyciel oferuje np. 150 km holowania po awarii lub wypadku, naprawę samochodu na miejscu zdarzenia, trzydniowy nocleg dla podróżnych oraz auto zastępcze przez trzy dni. Warto jednak pamiętać, że w ramach krótkoterminowego assistance z AXA, nie ubezpieczymy auta firmowego lub pojazdu liczącego sobie więcej niż 15 lat.

Krótkoterminowe polisy AS, zwykle nie są sprzedawane bez OC lub AC. Wyjątek stanowi internetowa oferta AXA Direct (patrz ubezpieczenie „Assistance w podróży”).

Porównanie krótkoterminowych polis komunikacyjnych assistance na wyjazd zagraniczny (sierpień 2018 r.) Nazwa ubezpieczyciela / nazwa polisy assistance ↓ Zakres ochrony w ramach polisy assistance Dodatkowe informacje na temat polisy assistance AXA Direct / Assistance w Podróży Pomoc w razie: awarii samochodu, wypadku lub kradzieży auta. Ubezpieczenie dostępne w wariantach: ekonomicznym, standardowym oraz premium.

Ubezpieczenie w wariancie krótkoterminowym obejmuje okres 7 dni, 15 dni lub 30 dni.

Polisa dla właścicieli samochodów, których okres eksploatacji nie przekracza 15 lat. Generali / Assistance Pomoc w razie: awarii samochodu, wypadku lub kradzieży auta. Ubezpieczyciel zapewnia samochód zastępczy (do 10 dni).

Ochrona może obejmować tylko czas wyjazdu. Link4 / Podróże + Auto Assistance Pomoc w razie: awarii samochodu, wypadku, uszkodzenia auta, kradzieży pojazdu lub wandalizmu. Ubezpieczyciel zapewnia m.in. holowanie do 200 km i naprawę na miejscu zdarzenia. Link4 opłaca też samochód zastępczy w razie wypadku lub kradzieży (do 4 dni).

Ubezpieczenie jest sprzedawane razem z polisą turystyczną i obejmuje tylko czas wyjazdu. Warta / Podróżnik 15 Pomoc w razie: awarii samochodu, wypadku, innych zdarzeń losowych lub kradzieży auta. Polisa uwzględnia limit holowania za granicą wynoszący 400 km.

Ubezpieczenie w wariancie Podróżnik 15 obowiązuje przez 15 dni.

Źródło: opracowanie własne Ubea.pl na podstawie ofert ubezpieczycieli

Trzeba uważać na podstawowe pakiety assistance

Kierowca o wiele łatwiej może znaleźć roczne polisy assistance. Takie ubezpieczenia zwykle kupuje się jako dodatek do OC lub AC. Jednym z nielicznych wyjątków są bardziej rozbudowane warianty assistance w PZU (PWD SUPER PL i PWD SUPER PL + EU). Te polisy można kupić nawet nie posiadając obowiązkowego OC lub AC u największego polskiego ubezpieczyciela (patrz poniższa tabela). Co ważne, tylko druga z wymienionych polis (PWD SUPER PL + EU), zapewnia ochronę poza granicami Polski. Na terytorialny zakres ochrony, trzeba uważać również przy zakupie assistance od innych ubezpieczycieli. Poniższa tabela potwierdza, że podstawowy wariant polisy AS zwykle jest aktywny jedynie na terenie Polski i zapewnia ochronę po wypadku (bez uwzględnienia m.in. awarii oraz kradzieży pojazdu). Takie bazowe ubezpieczenie, które często kierowcy otrzymują za darmo w pakiecie z OC lub AC, na pewno nie przyda się podczas podróży za granicę. Może ono jedynie stwarzać złudne poczucie bezpieczeństwa dla osoby, która nie zapoznała się z zakresem ochrony przedstawionym w OWU”.

Darmowe warianty polis AS zwykle zapewniają pomoc tylko po wypadku (ograniczoną do terenu Polski). Za usługi związane z kradzieżą i awarią auta takie jak np. holowanie lub nocleg (również za granicą), trzeba będzie dopłacić np. 300 zł - 500 zł rocznie przy zakupie OC lub AC.

Porównanie długoterminowych polis komunikacyjnych assistance na wyjazd zagraniczny (sierpień 2018 r.) Nazwa ubezpieczyciela / nazwa polisy assistance ↓ Zakres ochrony w ramach polisy assistance Dodatkowe informacje na temat polisy assistance AXA Direct / Ubezpieczenie Assistance Pomoc w razie: awarii samochodu, wypadku lub kradzieży auta. Ubezpieczenie dostępne w wariantach: ekonomicznym, standardowym oraz premium.

Ubezpieczenie w wariancie długoterminowym obejmuje okres 1 roku.

Polisa dla samochodów, których okres eksploatacji nie przekracza 15 lat. Compensa / ASSISTANCE Pomoc w razie: awarii samochodu, wypadku lub kradzieży auta. Wariant BAZA zapewnia tylko pomoc po wypadku. Ubezpieczenie oferowane tylko z OC lub AC w Compensie.

Ochrona w wariancie długoterminowym obejmuje okres 1 roku. Generali / Assistance Pomoc w razie: awarii samochodu, wypadku lub kradzieży auta. Ubezpieczyciel zapewnia samochód zastępczy (do 10 dni).

Ochrona w wariancie długoterminowym obejmuje okres 1 roku. Link4 / Auto Assistance Pomoc w razie: awarii samochodu, wypadku, uszkodzenia auta, kradzieży pojazdu lub wandalizmu. Ubezpieczyciel zapewnia m.in. holowanie do 200 km i naprawę na miejscu zdarzenia. Link4 opłaca też samochód zastępczy w razie wypadku lub kradzieży (do 4 dni).

Ochrona w wariancie długoterminowym obejmuje okres 1 roku. Proama / Super Assistance Pomoc w razie: awarii samochodu, wypadku lub kradzieży auta. Wariant Wypadkowy zapewnia tylko pomoc po wypadku. Tylko pakiet Super zapewnia pomoc na terenie Europy.

Ochrona w wariancie długoterminowym obejmuje okres 1 roku. PZU / Pomoc w Drodze Pomoc w razie: awarii samochodu, wypadku, innych zdarzeń losowych lub kradzieży auta. Wariant PWD KOMFORT z OC zapewnia tylko pomoc po wypadku. Tylko pakiet PWD SUPER PL + EU zapewnia pomoc na terenie Europy.

Pakiety PWD SUPER PL i PWD SUPER PL + EU mogą kupić osoby nie posiadające innego ubezpieczenia pojazdu w PZU. Warta / Moto Assistance Pomoc w razie: awarii samochodu, wypadku, innych zdarzeń losowych lub kradzieży auta. Wariant Standard zapewnia tylko pomoc po wypadku. Roczne ubezpieczenie assistance z Warty można kupić w czterech wariantach: Standardowym, Złotym i Złotym + i Platynowym.

Wariant Standard nie zapewnia pomocy w Europie.

Wariant Platynowy assistance jest dostępny dla właścicieli aut nie starszych niż 10 lat. UNIQA / Ubezpieczenie Assistance Pomoc w razie: awarii samochodu, wypadku, innych zdarzeń losowych lub kradzieży auta. Wariant Podstawowy zapewnia tylko pomoc po wypadku lub awarii. Wariant Podstawowy nie zapewnia pomocy w Europie.

Do assistance z UNIQA można dokupić również polisę zapewniającą zwrot kosztów rehabilitacji.

Ochrona w wariancie długoterminowym obejmuje okres 1 roku.

Źródło: opracowanie własne Ubea.pl na podstawie ofert ubezpieczycieli