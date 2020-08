Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: definicja mówi jasno...

Prawo o ruchu drogowym dotyczy uprawnień i obowiązków kierowców. A uprawnienia to pojęcia odnoszące się m.in. do wagi pojazdu. Dziś zajmiemy się dopuszczalną masą całkowitą zespołu pojazdów i określimy co oznacza ta definicja.