Akcyza na samochody: 2021 rok ze zmianami!

Akcyza na samochody 2021 r.: kto musi ją płacić?

Kwestią akcyzy na samochody reguluje ustawa o podatku akcyzowym. Na jej mocy daninę musi wnieść każdy, kto importuje niezarejestrowany pojazd do Polski, sprzedaje auto, które nie było wcześniej zarejestrowane, ewentualnie dokonał nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Nabyciem wewnątrzwspólnotowym jest zakup samochodu używanego w innym kraju państwa członkowskiego UE i przywóz go do Polski celem rejestracji.

Zmiany w akcyzie na samochody 2021 r.

Dobra informacja jest taka, że zmiany w akcyzie na samochody w 2021 roku powodują zasadnicze oszczędności dla kierowców. Zła informacja jest taka, że oczywiście nie każdy zaoszczędzi na akcyzie na samochody. Kto zatem może spodziewać się ulgi? Tak naprawę tylko kupujący samochody hybrydowe plug-in. Modele spalinowo-elektryczne ładowane z gniazdka zostały objęte 50-procentową bonifikatą. I tak akcyza na samochody w 2021 r. w ich przypadku wynosi:

przy pojemności silnika do 2 litrów - 1,55 proc. wartości rynkowej,

przy pojemności silnika powyżej 2 litrów - 9,3 proc. wartości rynkowej.

Stawki akcyzy na samochody 2021 r. Co bez zmian?

Pomijając hybrydy plug-in, stawki akcyzy na samochody spalinowe w 2021 roku pozostały bez zmian. A to oznacza obowiązywanie dwóch progów:

przy pojemności silnika do 2 litrów - 3,1 proc. wartości rynkowej,

przy pojemności silnika powyżej 2 litrów - 18,6 proc. wartości rynkowej.

Mówiąc o akcyzie na samochody w 2021 roku warto przypomnieć o dwóch aspektach. W przypadku pojazdów używanych wycena odbywa się nie na podstawie umowy, a wartości rynkowej. To raz. Dwa akcyzę powinien opłacić importer - czyli osoba, która sprowadziła pojazd do kraju, a nie kupiła go np. nad Wisłą od handlarza.