Samochód: podatek od wzbogacenia - kto go płaci i ile wynosi?

Sprzedaż samochodu: kto płaci podatek?

W przypadku sprzedaży samochodu używanego dochodzi do obowiązku opłacenia podatku. Ten nazywany jest podatkiem od wzbogacenia, podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ewentualnie PCC-3 (od nazwy wypełnianej deklaracji). Wysokość podatku zależy tak naprawdę od formy dokumentu potwierdzającego nabycie. Jeżeli kierujący kupi auto na podstawie umowy kupna-sprzedaży, musi opłacić daninę we własnym zakresie. Gdzie zapłacić podatek za samochód? W Urzędzie Skarbowym należnym do swojego miejsca zamieszkania.

Nieco inaczej ma się sprawa w sytuacji, w której dokumentem potwierdzającym transakcję jest faktura VAT marża. Jaki podatek płaci się wtedy? Danina zostanie opłacona w formie VAT-u.

Kupno samochodu: podatek - ile procent wynosi?

Podatek od czynności cywilnoprawnych za samochód wynosi 2 proc. wartości. Odpowiedź na pytanie jak obliczyć podatek za samochód nie jest jednak już taka prosta. Czemu? Bo Urzędy Skarbowe obliczają wysokość daniny nie na podstawie wartości pojazdu określonej w umowie, a średnich cen rynkowych. Cena wpisana na dokumencie potwierdzającym transakcję staje się wiążąca dopiero w przypadku, w którym jest wyższa od urzędowej wyceny.

Jak zapłacić podatek za samochód przez internet?

To w zasadzie nie jest trudne. Kierowcy mają dostęp do deklaracji w formie elektronicznej, które z powodzeniem można wysłać przy pomocy prostych narzędzi autoryzacyjnych. Niestety to rozwiązanie ma pewne wady. A główna dotyczy wyceny. Podczas wizyty w Urzędzie Skarbowym urzędnik dokona jej na miejscu. W ten sposób nowy właściciel będzie precyzyjnie wiedział jaka jest wartość samochodu. Przy deklaracji wysyłanej internetowo, należy liczyć się z tym, że urzędnicy skarbowi mogą kwestionować podatek za samochód używany. A to oznacza konieczność wnoszenia wyjaśnień i kolejnych wizyty w US.