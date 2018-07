Wypożyczenie samochodu - na co zwrócić uwagę?

Wypożyczalnie samochodów nie narzekają na brak klientów, szczególnie w okresie wakacyjnym, kiedy najchętniej wyjeżdża się na długo wyczekiwany urlop - mowa tutaj o wypożyczalniach zagranicznych i krajowych. Z wypożyczalni samochodów nie korzystają tylko turyści, ale też osoby prywatne nieposiadające własnego środka lokomocji, a chcące wyjechać poza obszar większych miast z dostępną komunikacją publiczną albo z car-sharingu. Wystarczy zaledwie kilka minut, by wypożyczyć samochód, a same firmy kuszą konkurencyjnymi cenami. Radzimy jednak być bardzo ostrożnym i przed wynajmem zwrócić uwagę na kilka elementów.

Do długo wyczekiwanego urlopu warto się dobrze przygotować. Tak samo jak sprawdza się ceny hoteli, porównajcie ceny i warunki wynajmu aut w różnych firmach. Różnice cenowe mogą wynosić nawet ponad 50 procent. Niższymi cenami mogą się pochwalić lokalne wypożyczalnie. Nie oznacza to jednak, że świadczą usługi gorszej jakości. Mniejsze wypożyczalnie są bardziej skłonne do współpracy w przypadku niestandardowych usług i bardziej wyrozumiałe w razie późniejszego zwrotu samochodu. Ponadto łatwo je znaleźć, np. w grupach na portalach społecznościowych zrzeszających Polaków w danym kraju. Warto poszukać takich grup nie tylko ze względu na znalezienie najniższych cen wypożyczenia – dostaniemy tam także bezcenne informację odnośnie lokalnego prawa albo mało popularnych miejsc wartych odwiedzenia.

Wiek ma znaczenie

Na cenę wypożyczenia wpływ ma doświadczenie kierowcy, tzn. jego wiek. Studenci pierwszych lat studiów mogą czuć się trochę rozczarowani. Większość wypożyczalni nie oferuje samochodów osobom poniżej 21. roku życia. Firmy, które jednak zgodzą się udostępnić auto młodym kierowcom, z reguły udostępniają samochody z niższych klas takie jak Fiat Panda albo Hyundai i10.

Warto przed wyjazdem popytać wśród znajomych lub rodziny, jakie mają doświadczenia z konkretną wypożyczalnią. Sprawdzenie opinii na forach internetowych też nie jest złym pomysłem, choć jest to zdecydowanie mniej wiarygodne źródło. Im wcześniej wypożyczymy samochód, tym mniej zapłacimy. Jak kształtują się orientacyjnie ceny wynajmu samochodów różnych klas w naszym kraju? Przyjęliśmy, że wynajmujący ma 30 lat, zarezerwował samochód miesiąc wcześniej i odbierze go w Warszawie.