Małe tablice: przegląd będzie problemem?

Małe tablice rejestracyjne: dla kogo?

Kierowcy samochodów sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych lun Japonii przez lata borykali się z dość poważnym problemem. Otóż stosowane w Polsce tablice rejestracyjne były zbyt duże dla ich aut - nie mieściły się w punktach technicznych do montażu przygotowanych przez producentów. W roku 2018 ustawodawca postanowił zatem wyjść w ich kierunku i wprowadził małe tablice rejestracyjne. Dość szybko okazało się jednak, że te spodobały się nie tylko fanom motoryzacji z USA, ale i... domorosłym tunerom. Proceder zakładania małych tablic rejestracyjnych został jednak ukrócony już 4 grudnia 2020 roku.

Małe tablice rejestracyjne: przepisy

4 grudnia 2020 roku w życie weszła nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Tzw. pakiet deregulacyjny wprowadził dwa nowe obostrzenia dotyczące małych tablic rejestracyjnych.





Zabrania się:

3a) umieszczania na pojeździe tablic (tablicy) rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone;

3b) umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej;

Badanie techniczne a małe tablice rejestracyjne

Nowelizacja przepisów oznacza mniej więcej tyle, że samochód dedykowany rynkowi europejskiemu i posiadający miejsce na dużą tablicę rejestracyjną nie może być wyposażony w małą. Powód? Nie spełnia warunków technicznych. A to prowadzi do jednego wniosku - samochód nie przejdzie corocznego badania technicznego w stacji kontroli pojazdów. Jak przywrócić samochód do sprawności? Właściciel nie będzie miał wyjścia - zostanie zmuszony do wymiany tablic rejestracyjnych na duże w wydziale komunikacji.

Konsekwencje związane z montażem nieprawidłowych tablic mogą spotkać kierowcę także w czasie kontroli drogowej. Wtedy funkcjonariusze odbiorą mu dowód rejestracyjny pojazdu.

Małe tablice rejestracyjne: kary podczas przeglądu?

Pomijając nieprzedłużenie ważności badania technicznego, kierowca nie poniesie większych konsekwencji w przypadku nieuprawnionego montażu w pojeździe małych tablic rejestracyjnych. To jednak jeszcze nie oznacza, że nie czekają go koszty. Bo do pozytywnego wyniku badania będzie musiał zmienić tablice. A to oznacza wydatek na poziomie 147,50 zł (za duże tablice, nalepki homologacyjne i dowód rejestracyjny).

Warto pamiętać, że właściciel pojazdu z małymi tablicami rejestracyjnymi założonymi bez podstawy może otrzymać mandat od policji. Ten będzie wynosił od 20 do 500 złotych.