Homologacja LPG: zmiany to problem dla 2,5 mln osób

Homologacja LPG ulegnie zmianom od 1 stycznia 2022 roku. Nowe przepisy będą oznaczać problem dla 2,5 miliona kierowców.

Nowa homologacja LPG to problem dla 2,5 mln osób

Jeśli zapowiadane regulacje będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., ucierpią na tym nie tylko przedsiębiorcy z branży alternatywnego zasilania pojazdów gazem LPG i CNG, ale też 2,5 miliona ich kontrahentów – właścicieli samochodów napędzanych tym paliwem – ostrzega Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP.

Vacatio legis: to problem pierwszy nowej homologacji

Rzecznik MŚP przygotował listę trzech głównych zarzutów pod adresem zmian w przepisach dotyczących gazu – zarzutów grożących destabilizacją rynku. Pierwszym z problemów jest bardzo krótkie vacatio legis. W październiku ustawa znajduje się na etapie konsultacji, podczas gdy ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku. To krótki czas chociażby na przygotowanie się na szereg aktów wykonawczych – których treść nadal nie jest znana. Rzecznik MŚP postuluje przedłużenie konsultacji publicznych do końca roku oraz wydłużenie vacatio legis do 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Nowe homologacje będzie sprawdzać TDT

Jak napisał Adam Abramowicz, powierzając Transportowemu Dozorowi Technicznemu uprawnienia do cofania homologacji i kontroli czy homologowana instalacja posiada pełną dokumentację zgodną z unijnymi przepisami. A to dopiero drugi z problemów.

Nowa homologacja LPG: aby ją zdobyć, musisz mieć nowe LPG

Trzeci jest taki, że "wejście w życie nowej ustawy w kształcie proponowanym przez Rząd, wiąże się automatycznie z utratą ważności świadectw homologacji typu WE oraz EKG ONZ już z dniem 31 grudnia br., co grozi okresowym wyłączeniem z ruchu milionów samochodów zasilanych gazem." I sytuacji nie da się tak łatwo odwrócić – bo nową dokumentację dostanie ten kierowca, który ma instalację zatwierdzoną dla danego modelu i wersji silnika.