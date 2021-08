Cena przeglądu 2021 r. Ile kosztuje wizyta w SKP?

Cena przeglądu 2021 r. Ile trzeba zapłacić za coroczną kontrolę samochodu w stacji kontroli pojazdów? Opłata nie jest wysoka i zależy od typu pojazdu.

Przegląd techniczny: co ile, ile trwa?

Właściciel samochodu musi dbać o aktualność badań technicznych pojazdu. To jego obowiązek! Kontrola prowadzona przez mechanika w stacji kontroli pojazdów trwa jakieś 30 minut. A auto musi pojawić się w SKP co do zasady co rok. Odstępstwo dotyczy jedynie pojazdów nowych - te pojawiają się po 3 latach, po 2 latach i później co rok (chyba że mają zasilanie LPG, wtedy nawet nowy pojazd co roku musi mieć przeprowadzony przegląd techniczny). Ważność badania jest wbijana do dowodu rejestracyjnego - co ważniejsze jednak, adnotacja pojawia się w systemie CEPiK.

Cena przeglądu 2021 r.

Cena przeglądu technicznego przeprowadzonego w SKP zależy w dużej mierze od rodzaj pojazdu. I tak:

motorower - 51 zł,

motocykl - 63 zł,

ciągnik rolniczy - 63 zł,

przyczepa do 3,5 t - 79 zł,

samochód osobowy - 99 zł,

samochód osobowy wyposażony w instalację LPG - 162 zł,

samochód ciężarowy do 3,5 t - 99 zł,

autobus do 15 osób - 99 zł,

kwoty zawierają 1 zł opłaty ewidencyjnej na rzecz CEPiK.

Przegląd techniczny. Jak wygląda procedura?

Po zmianach wprowadzonych jakiś czas temu opłatę za przegląd wnosi się przed badaniem. To oznacza, że nawet jeżeli w czasie badania diagnosta wykryje usterki, nie zwróci kierującemu pieniędzy. Co więcej, informacja o usterkach z miejsca pojawia się w bazie CEPiK - przez to o fakcie negatywnego wyniku dowie się każdy kolejny diagnosta w innych stacjach.

Auto nie przeszło przeglądu. Ile się płaci wtedy?

W sytuacji, w której auto nie przeszło przeglądu, kierowca najpierw musi usunąć wskazane przez diagnostę usterki, a następnie pojawić się w stacji kontroli pojazdów. Jeżeli zdąży w ciągu 14 dni, zapłaci za kontrolę tylko tych układów, które były uszkodzone. Gdy nie, ponownie zapłaci za pełny przegląd.

Opłata dodatkowa za przegląd uzupełniający

Ile kosztuje kontrola poszczególnych układów w aucie? Od 14 do 36 zł. Kwoty zależą od rodzaju badanej części w samochodzie. I tak:

ustawienie i natężenie świateł drogowych i świateł mijania - 14 zł,

sprawdzenie toksyczności spalin - 14 zł,

działanie amortyzatorów jednej osi - 14 zł,

skuteczność i równomierność działania hamulców - 20 zł,

połączenie układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu - 20 zł,

poziom hałasu - 20 zł,

geometria kół jednej osi - 36 zł,

wszystkie inne usterki łącznie - 20 zł.

Brak ważnego przeglądu technicznego: jakie są konsekwencje?

W sytuacji, w której w trakcie kontroli drogowej okaże się, że pojazd nie ma ważnego badania technicznego, funkcjonariusze w pierwszej kolejności odbiorą jego kierowcy dowód rejestracyjny. Zrobią to elektronicznie - wprowadzą właściwą adnotację w systemie CEPiK. Karę mogą uzupełnić też mandatem - ten będzie opiewał na kwotę od 20 do 500 zł.