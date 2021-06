Brak tabliczki znamionowej w przyczepie. No i jest problem...

Brak tabliczki znamionowej w przyczepie? Kierowcę czeka wizyta w wydziale komunikacji, stacji kontroli pojazdów i znowu wydziale komunikacji.

Brak tabliczki znamionowej w przyczepie. Co oznacza?

W latach osiemdziesiątych w Polsce kwitła budowa przyczep marki SAM. Kierowcy konstruowali i budowali je samodzielnie - a te przydawały się podczas prac wykonywanych na działce, budowie czy wspierały pierwsze biznesy wolnej Polski. I o ile trzy dekady temu urzędnicy chętnie je rejestrowali, dziś nabywcy oldskulowych przyczepek mogą mieć problem podczas wizyty w wydziale komunikacji. Powód? Przyczepy typu SAM nie mają często tabliczki znamionowej, a do tego w ich dowodach rejestracyjnych brakuje podstawowych danych w postaci masy własnej czy dopuszczalnej masy całkowitej.

Brak tabliczki znamionowej w przyczepie: skierowanie z urzędu, wizyta w SKP

Reklama

Brak tabliczki znamionowej w przyczepie oznacza, że urzędnik w wydziale komunikacji musi wystawić kierowcy skierowanie na nadanie numeru VIN i nabicie tabliczki znamionowej. Aby jednak mógł to zrobić, musi mieć komplet danych. To oznacza zatem konieczność wizyty w stacji kontroli pojazdów - podczas przeglądu diagnosta ustali wszystkie masy przyczepki typu SAM. Z wynikiem kontroli kierowca wraca do urzędu, uzyskuje skierowanie i wraca do... SKP. Tam diagnosta drukuje tabliczkę znamionową i nanosi ją na powierzchnię przyczepki.

Może się okazać, że skierowanie na nabicie nowej tabliczki znamionowej nowy kierowca uzyska dopiero po... czasowej rejestracji przyczepki. Urzędnicy czasami upierają się przy tym, że dokumentu nie mogą wystawić osobie, która według dowodu rejestracyjnego nie jest właścicielem.

Tabliczka znamionowa nabita, rejestracja możliwa!

Gdy brak tabliczki znamionowej w przyczepie zostanie zniwelowany, kierowca może po raz trzeci pojawić się w wydziale komunikacji. A wtedy na szczęście przerejestrowanie stanie się już tylko formalnością. Z kompletem dokumentów nowy właściciel zostanie wpisany do rejestru i w razie potrzeby otrzyma nowe tablice rejestracyjne dla przyczepki.