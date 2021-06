Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czym jest i kiedy jest wpisywany?

Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czyli dziś opowiemy o tym, czemu pojawia się taka adnotacja w dokumentach pojazdu i jak się jej pozbyć.

Zastaw rejestrowy na pojeździe. Co to jest?

Czym jest zastaw rejestrowy na pojeździe? To taka forma hipoteki przygotowanej dla auta. W rejestrze zastawów pojawia się informacja o zabezpieczeniu w postaci samochodu, co oznacza że właściciel nie może go sprzedać, a nawet jak go sprzeda, to wraz z prawami osób trzecich. Najczęściej zastaw rejestrowy na pojeździe jest ustanawiany po kredytowaniu zakupu auta. Możliwe jest jednak wprowadzenie takiej adnotacji sądownie również w przypadku, w którym właściciel podlega egzekucji zadłużenia. Zastaw rejestrowy na pojeździe oznacza mniej więcej tyle, że bez zgody właściciela bank lub inny wierzyciel może sprzedać pojazd w celu zaspokojenia długów zaciągniętych przez pierwotnego właściciela auta.

Gdzie pojawia się zastaw rejestrowy na pojeździe?

Adnotacja o istnieniu zastawu rejestrowego na pojeździe pojawia się przede wszystkim w dwóch miejscach. Pierwszym jest rejestr zastawów. Drugim dowód rejestracyjny pojazdu. Z adnotacją o istnieniu zastawu w dowodzie rejestracyjnym możliwa jest sprzedaż pojazdu - nowy właściciel nie będzie go mógł jednak przerejestrować. Warto zatem dokładnie przejrzeć dokumenty auta przed jego zakupem!

Jak wykreślić zastaw rejestrowy na pojeździe?

Zastaw rejestrowy na pojeździe zostanie wykreślony tylko wtedy, gdy zobowiązanie wobec osób trzecich ustanie. Po spłaceniu zadłużenia czy kredytu kierowca będzie mógł wykreślić adnotację z dokumentów auta. Jak to zrobić? Wystarczy pojawić się w wydziale komunikacji należnym miejscu rejestracji auta. Adnotacja jest załatwiana od ręki i bezpłatnie.

Dokumenty konieczne do załatwienia zastawu rejestrowego na pojeździe: