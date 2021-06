Fabryczny gaz nie wbity w dowód. Co to oznacza?

Fabryczny gaz nie wbity w dowód tworzy poważny problem dla kierowcy. Powód? Samochód nie przejdzie przeglądu technicznego!

Fabryczny gaz nie wbity w dowód. Co z przeglądem?

Kilkakrotnie spotkałem się z sytuacją, w której choć samochód opuścił salon sprzedaży wyposażony w instalację gazową, informacja ta nie pojawiła się w dowodzie rejestracyjnym. Powód? Tym może być źle sporządzona dokumentacja sprzedażowa, ewentualnie brak dołączenia dokumentów dotyczących LPG do wniosku o rejestrację. Który z powodów nie byłby aktualny, problem zawsze wychodzi przy okazji... wizyty kierowcy w stacji kontroli pojazdów. Brak adnotacji oznacza w dokumentach oznacza, że LPG jest eksploatowane nielegalnie. To z kolei prowadzi do wniosku, że diagnosta nie może przedłużyć badania technicznego.

Problem podczas przeglądu technicznego to dopiero jeden z problemów. Fabryczny gaz nie wbity w dowód może też oznaczać mandat podczas kontroli drogowej. Ile wynosi kara? Policjant może ukarać kierowcę grzywną wynoszącą od 20 do 500 zł. Dodatkowo odbierze mu dowód rejestracyjny.

Instalacja LPG w aucie. Przegląd po 3 latach?

Gdy fabryczny gaz nie zostanie wbity w dowód kierowcę powinien zainteresować pewien fakt - że urząd wyznaczył ważność badania technicznego na 3 lata. Przy instalacji LPG nawet w fabrycznie nowym samochodzie przeglądy w SKP należy powtarzać co rok!

Fabryczny gaz nie wbity w dowód. Co zrobić?

No dobrze, ale co zrobić w sytuacji, w której fabryczny gaz nie jest wbity w dowód? Kierowca nie ma innego wyjścia jak wyprostować sytuację w urzędzie. Musi złożyć wniosek o adnotację w dowodzie rejestracyjnym. Żeby ten został jednak uwzględniony, najpierw właściciel musi odnaleźć wszystkie konieczne dokumenty. Potrzebna jest faktura za montaż instalacji LPG oraz wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji. Bez tych dokumentów urzędnik nie wprowadzi adnotacji.

Wbicie gazu w dowód odbywa się na jednej wizycie - urzędnik od ręki dokonuje wpisu. W efekcie zaraz po wizycie w urzędzie kierowca może pojechać na przegląd do stacji kontroli pojazdów.