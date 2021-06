Jak usunąć wpis taxi z dowodu? Czy się da?

Jak usunąć wpis taxi z dowodu rejestracyjnego pojazdu? No i tu pojawia się pewien problem. Bo przepisy mówią nie o usunięciu, a raczej wykreśleniu.

Czy wpis taxi z dowodu da się usunąć?

Kierowca ma obowiązek dbania o to, aby stan faktyczny pojazdu znajdował pełne odzwierciedlenie w dowodzie rejestracyjnym. Co to oznacza? Konieczność aktualizowania wpisów. Przykład? Jeżeli w aucie pojawi się LPG, to należy wbić w dowód. To samo dotyczy też haka, kategorii VAT, nauki jazdy czy eksploatacji w ramach taxi. No dobrze, ale czy tak wprowadzoną do dowodu adnotację da się usunąć? Trochę tak, a trochę nie. Co to konkretnie oznacza? Opowiemy o tym w dalszej części materiału.

Wpis taxi da się usunąć czy tylko wykreślić?

Tak naprawdę kierowca nie ma żadnego problemu z usunięciem wpisu taxi z dowodu rejestracyjnego. Warto jednak pamiętać o pojęciach używanych w urzędzie - bo wpis taki nie jest usuwany, a wykreślany. Urzędnik wprowadza stosowną adnotację w już posiadanym dokumencie. O ile nie będzie to miało znaczenie np. dla emerytowanego taksówkarza, o tyle może oznaczać brak satysfakcji w przypadku, w którym kierowca przed sprzedażą pojazdu chciał zataić charakter jego dotychczasowej eksploatacji.

Jak usunąć wpis taxi z dowodu?

A więc jak usunąć wpis taxi z dowodu, a nie jedynie go wykreślić? Kierowca musi nieco rozszerzyć formalności w wydziale komunikacji. Bo w takim przypadku wraz z wprowadzeniem zmian w dowodzie powinien wnioskować również o wydanie nowego dokumentu. W nim nie znajdzie się informacja mówiąca o homologacji pod kątem odpłatnych przewozów osób. Jakie dokumenty są konieczne do usunięcia wpisu taxi?

wniosek o dodanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym,

zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu związanym z odpowiednimi zmianami,

dowód rejestracyjny,

karta pojazdu,

dowód osobisty właściciela,

polisa OC,

ewentualne pełnomocnictwo.

Czy usunięcie wpisu taxi z dowodu ma sens?

Przed podjęciem próby usunięcia wpisu taxi z dowodu rejestracyjnego kierowca powinien zastanowić się nad tym czy... warto podejmować ten trud. Czemu? Bo po wymianie dowodu rejestracyjnego adnotacja zniknie, ale tylko z niego... Nadal zmiana będzie widoczna np. w karcie pojazdu, ewentualnie pod odczytaniu danych przez kupującego w bazie CEPiK - za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. A to oznacza, że informacji tych przy nieco bardziej wnikliwym kupującym i tak nie uda się zataić...