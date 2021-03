Zmiany w dowodzie rejestracyjnym. Jak je wprowadzić?

Zmiany w dowodzie rejestracyjnym: współwłaściciel, modyfikacje techniczne, LPG

Wniosek o zmiany w dowodzie rejestracyjnym wypełnia się wtedy, gdy dochodzi do dopisania lub wypisania współwłaściciela, a także modyfikacji danych technicznych pojazdu. Poprzez modyfikację danych technicznych rozumie się korektę informacji odnoszących się do masy auta, obciążeń poszczególnych osi, pojemności silnika oraz np. montażu układu zasilania LPG.

Zmiany w dowodzie rejestracyjnym - wymagane dokumenty:

wypełniony wniosek na druku urzędowym,

dowód rejestracyjny pojazdu,

karta pojazdu,

dowody własności nowych podzespołów (części numerowanych) - nie dotyczy zmiany np. danych współwłaściciela,

oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi - nie dotyczy zmiany np. danych współwłaściciela,

zaświadczenie z aktualnego przeglądu technicznego pojazdu,

potwierdzenie polisy OC.

Zmiany w dowodzie rejestracyjnym a COVID. Czyli jak złożyć wniosek?

Koronawirus ograniczył kierowcom dostęp do wydziałów komunikacji. Ci aby udać się na wizytę w celu np. zgłoszenia zmian w dowodzie rejestracyjnym, muszą umówić się na wizytę. Termin oczekiwania? Ten zależy od miasta - w skrajnym przypadku może jednak wynosić nawet 3 tygodnie. Czy da się go obejść? Jak najbardziej. Wystarczy że kierowca wypełni wniosek, dołączy konieczne dokumenty i całość wrzuci do urny w urzędzie. Urzędnicy po tygodniu powinni zaprosić kierowcę na wizytę w wydziale komunikacji - wtedy w terminie krótszym niż 3 tygodnie.

Ile kosztuje wymiana dowodu rejestracyjnego?

Wymiana dowodu rejestracyjnego nie jest droga. Nowy dokument wraz z opłatą ewidencyjną kosztuje 54,5 złotego. Do kwoty ewentualnie doliczyć trzeba jeszcze 19 złotych (wraz z opłatą ewidencyjną) - czyli sumę konieczną do opłacenia wydania pozwolenia czasowego. Pozwolenie czasowe nie jest jednak obligatoryjne i nie dotyczy każdego przypadku.

Zmiany w dowodzie rejestracyjnym online

Zmiany w dowodzie rejestracyjnym online są jak najbardziej możliwe. Kierowca może za pośrednictwem elektronicznych skrzynek podawczych złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego w sytuacji, w której nastąpiła zmiana stanu faktycznego pojazdu. Do wniosku należy dołączyć kopię wymaganych dokumentów oraz uiścić opłatę. Na podstawie wniosku o zmiany w dowodzie rejestracyjnym online kierowca zostanie wezwany do osobistego stawienia się w urzędzie celem przedstawienia oryginałów dokumentów.