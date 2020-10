Przegląd samochodu 2021: seria nowości czeka na kierowców

Pierwszą z nowości, które pojawią się w przeglądach samochodu już w 2021 roku jest obowiązek... fotografowania badanego pojazdu. Diagnosta będzie musiał wykonać w sumie pięć fotografii. Na początek konieczne będzie wykonanie zdjęć bryły pojazdu - z przodu, z tyłu oraz z dwóch przekątnych. Obligatoryjna jest też fotka wnętrza - wykonana w taki sposób, aby było widać zegary oraz przebieg samochodu. Tak przygotowana dokumentacja fotograficzna ma być przechowywana w sumie przez 5 lat. Do czego jest potrzebna? Do weryfikacji czy na badaniu technicznym pojawiło się auto czy sam... dowód rejestracyjny.

Przegląd samochodu 2021 - z tego akurat kierowcy się ucieszą!

Na tym jednak nie koniec. Kolejna zmiana w przeglądzie samochodu 2021 dotyczyć będzie terminu badania. Od 1 stycznia kierowca może pojawić się w stacji diagnostycznej nawet 30 dni przed upłynięciem ważności wpisu w dowodzie rejestracyjnym. Jednocześnie jeżeli pojazd pomyślnie przejdzie kontrolę, termin badania zostanie wydłużony o rok, ale od daty ważności, a nie momentu przeprowadzenia badania. Co to daje? Sprawia, że kierowcy nie muszą już do ostatniej chwili czekać z przeglądem technicznym pojazdu. Spokojnie mogą się udać do stacji diagnostycznej wcześniej, a i tak nie stracą "kilku dni" podczas przedłużania ważności badania.





Przegląd samochodu 2021 może oznaczać też zdecydowanie wyższe koszty. W jakim przypadku kierowca musi się przygotować na podwyższony wydatek? Przede wszystkim wtedy, gdy zapomniał o terminie badania. Jeżeli przekroczy go o więcej niż 30 dni, po 1 stycznia 2021 roku zapłaci dwukrotność stawki podstawowej! Kolejna zmiana dotyczy zapisu mówiącego o przeprowadzeniu badania technicznego w zgodzie z przyjętym zakresem czynności. To ma wymóc na diagnostach pełne badanie, a nie prowadzenie pobieżnych kontroli, w których nie jest sprawdzana czystość spalin czy sposób ustawienia świateł. Czy ten akurat zapis będzie stosowany? To nadal może być akurat wątpliwe.

Przegląd samochodu 2021 - problem kierowców, ale i...

Nowe przeglądy samochodu 2021 oznaczają zmiany dla kierowców, ale nie tylko. Bo nowe przepisy zakładają też uważniejszą kontrolę nad stacjami. Starosta będzie miał obowiązek wnikliwej analizy skarg na pracę diagnostów oraz analizy statystyk poszczególnych punktów. Dodatkowo stacje mają być regularnie kontrolowane przez Transportowy Dozór Techniczny - w razie wykrycia nieprawidłowości urzędnicy będą odbierać lub cofać uprawnienia diagnostom.