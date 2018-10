Zmiany w opodatkowaniu firmowych samochodów w 2019 r.

Szykują się spore zmiany w zakresie opodatkowania samochodów służbowych, z których nie ucieszą się drobni i średni przedsiębiorcy. Otóż rząd planuje obniżenie kosztów uzyskania przychodu dla przedsiębiorców wykorzystujących samochody do celów mieszanych (służbowo-prywatnych).

Jakie koszty uzyskania przychodu po zmianach?

Jeżeli przepisy nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych wejdą w życie, to przedsiębiorcy wykorzystujący auta do celów mieszanych wrzucą w koszty tylko 75 % proc (obecnie jest to 100 proc) wydatków związanych z samochodem. Powyższe rozwiązanie wpłynie na wyższe opodatkowanie. Warto zaznaczyć, że pierwotna propozycja Ministerstwa Finansów była znacznie surowsza. We wcześniejszej wersji projektu resort proponował by przedsiębiorcy wykorzystujący auta w celach służbowo-prywatnych mogli odliczyć jedynie 50 % wydatków.

Jak zmiany uzasadnia rząd? Resort finansów twierdzi, że dla celów podatku dochodowego, brak jest regulacji, które określałyby zasady rozliczania kosztów ponoszonych w związku z samochodem osobowym wykorzystywanym zarówno dla celów prowadzonej przez podatnika działalności, jak też dla innych celów. Taka regulacja pojawia się jedynie w ustawie o VAT, której przepisy stanowią, że w omawianym przypadku odliczyć można 50 proc.

MF proponuje by wprowadzić podobną regulację w przepisach dot. podatków dochodowych. W obecnym stanie prawnym z uwagi na brak takowych przepisów, konieczna jest szczegółowa analiza działalności podatnika. Jak tłumaczy resort, (..) badanie faktycznego zakresu korzystania z „firmowego” samochodu osobowego do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością stanowi pole potencjalnych sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi (kontroli skarbowej). Sytuacja taka stanowi źródło niepewności po stronie podatników, co do możliwości zakwestionowania danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu i pociąga za sobą konieczność gromadzenia szczegółowej dokumentacji potwierdzającej „biznesowy” charakter danego wydatku związanego z używaniem samochodu osobowego. Powyższe generuje dodatkowe koszty po stronie przedsiębiorców.

Kiedy możliwe 100% koszty?

Nowe przepisy przewidują sytuacje, w których możliwe będzie odliczenie 100 % wydatków związanych z korzystaniem z samochodu także do celów innych niż działalność gospodarcza. Taką możliwość będą mieli jedynie ci przedsiębiorcy, którzy korzystać będą z samochodu wyłącznie do celów biznesowych, przy czym konieczne będzie prowadzenie ewidencji potwierdzającej wykorzystanie samochodu wyłącznie do celów służbowych. Wykorzystywana będzie w tym zakresie ewidencja stosowana dla celów VAT