Kupno używanego samochodu - stan techniczny, polisa, PCC i inne formalności

Kupno używanego samochodu. W czasie pandemii wielu z nas jeszcze bardziej zapragnęło własnych czterech kółek. W pierwszym półroczu tego roku sprowadziliśmy ich z zagranicy ponad 433 tys.[1] Dla porównania nowych samochodów osobowych zarejestrowaliśmy w tym okresie 243 tys.[2] Najchętniej importujemy je z Niemiec. Występujące w ostatnim czasie w tym kraju powodzie mogą chcieć wykorzystać nieuczciwi handlarze, planując sprzedaż zalanego pojazdu. Czujność należy jednak zachować nie tylko sprowadzając samochód od zachodnich sąsiadów.

Kupujesz używane auto? Ostrożność wskazana

Sektor aut używanych niestety nie cieszy się najlepszą opinią – wielu z nas nieraz słyszało historie o nieuczciwych sprzedawcach. Wzmożona wnikliwość jest więc w tym przypadku jak najbardziej wskazana. Na stronie Centralnej Ewidencji Pojazdów możemy sprawdzić historię samochodu, o kupnie którego myślimy. W ten sposób zweryfikujemy m.in., czy nie został on skradziony, nie cofnięto w nim licznika, czy przeszedł okresowy przegląd techniczny, a także to, czy ma aktualną polisę OC lub szkody w swojej historii. Do sprawdzenia tych informacji wystarczą numer rejestracyjny, numer VIN, czyli numer identyfikacyjny pojazdu, oraz data pierwszej rejestracji.

W przypadku zakupu aut zza granicy możliwość weryfikacji jest nieco ograniczona, jednak w systemie przybywa informacji dotyczących pojazdów pochodzących z innych krajów. W danych CEP można znaleźć wiadomości dotyczące samochodów zarejestrowanych i przechodzących badania techniczne za granicą pochodzące z systemów zewnętrznych, dzięki czemu można sprawdzić np., czy auto nie było wykorzystywane jako taksówka, nie zostało zalane lub skradzione. Poza taką formalną weryfikacją pojazdu, ważne jest jednak też oczywiście jego dokładne sprawdzenie „na żywo”.

Na jakie formalności zwrócić uwagę kupując używane auto?

Przed zakupem samochodu pamiętajmy o sprawdzeniu, czy ma aktualną polisę OC. Takie informacje znajdziemy m.in. na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. OC to obowiązkowe ubezpieczenie, za którego brak przysługują kary pieniężne. Powinien nam przekazać je poprzedni właściciel pojazdu. Musimy jednak pamiętać o konieczności jego odnawiania, bo od chwili zakupu auta będzie to już nasz obowiązek. Możemy zdecydować się wtedy na kontynuację polisy po sprzedającym lub wypowiedzieć umowę i zawrzeć nową z wybranym przez nas ubezpieczycielem i na warunkach najbardziej nam odpowiadających, np. łącząc je z AC. Pamiętajmy, że w przeciwieństwie do OC, które przechodzi na kolejnego właściciela, AC wygasa w chwili podpisania umowy.

A propos formalności – przed podpisaniem umowy dokładnie się z nią zapoznajmy i sprawdźmy, czy zawiera nie tylko najważniejsze informacje, jak marka, model, numer VIN i cena, ale i zapisy o jego przebiegu itp. oraz punkty chroniące nasze interesy, potwierdzając np. że pojazd jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich, a także nie jest przedmiotem postępowania sądowego.

PCC i rejestracja

Z kwestii formalnych – pamiętajmy też o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli kupujemy pojazd od prywatnego właściciela i zapoznajmy się dokładnie z zasadami rejestracji – w przypadku samochodu sprowadzonego zza granicy procedura jest nieco bardziej rozbudowana niż w przypadku aut kupionych w Polsce.

Damian Andruszkiewicz, Członek Zarządu Beesafe

[1] PZPM na podstawie CEP, „Pierwsze rejestracje używanych samochodów osobowych sprowadzonych z zagranicy w Polsce”, lipiec 2021

[2] PZPM na podstawie CEP, „Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5T”, lipiec 2021