Zakup auta bez PCC w 2020 r.? To trochę możliwe już dziś…

System podatkowy jest skonstruowany w sposób dość ciekawy. Czemu? Mimo iż mogliście oszczędzać z opodatkowanej już pensji na opodatkowanym koncie oszczędnościowym, po zakupie np. samochodu i tak będziecie musieli zapłacić kolejny podatek. Mowa w tym momencie o PCC - podatku od czynności cywilnoprawnych - który wynosi 2 proc. wartości rzeczy. Warto pamiętać o tym, że przepisy mówią o wartości rzeczy, a nie transakcji. A to mogą być dwie różne rzeczy. Podczas wyceny przedmiotu stosowane są bowiem tabele określające cenę rynkową.

Zakup auta bez PCC w 2020 r. Uwaga na kary!

Aby móc zapłacić PCC, kierowca w pierwszej kolejności musi pojawić się w należnym swojemu miejscu zamieszkania urzędzie skarbowym. Tam po wypełnieniu formularza PCC-3, urzędnik określi wartość samochodu. Od tej wyliczony zostanie podatek. Formularz PCC-3 można złożyć też przez wybraną osobę (np. żonę, męża, brata, znajomego), ewentualnie przesłać go drogą pocztową lub elektroniczną poprzez platformę ePUAP. Jeżeli chodzi o wyliczenie wartości pojazdu, podatnik ma możliwość zanegowania kwoty określonej przez urzędnika. Musi mieć jednak do tego podstawy.

Obniżenie rynkowej ceny samochodu będzie możliwe głównie wtedy, gdy nowy właściciel przedstawi dokumentację potwierdzającą stan wpływający na obniżenie wartości auta. Mowa w tym przypadku szczególnie o zdjęciach lub jeszcze lepiej raporcie rzeczoznawcy, która potwierdzi że pojazd jest np. po wypadku, ewentualnie ma w znaczącym stopniu uszkodzony silnik lub układ przeniesienia napędu.

Zakup auta bez PCC w 2020 r. - jakie są możliwości?

Przepisy dość jasno wskazują, że nowy właściciel pojazdu ma na wpłacenie podatku maksymalnie 14 dni od momentu dokonania zakupu. Co w sytuacji, w której kierowca nie wpłaci PCC? Konsekwencje mogą być naprawdę przykre. Szczególnie że czyn zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. A za to grożą wysokie kary. I choć od jakiegoś czasu mówiło się o tym, że mogą pojawić się przepisy, które pozwolą na zakup auta bez PCC, na razie na wprowadzenie koniecznych zapisów nie można liczyć. A to oznacza, że w roku 2020 wszystko zostaje po staremu.

Czy opłacenie PCC jest obligatoryjne w każdym przypadku? No właśnie nie. Kierowcy mogą się zatem opierać tylko i wyłącznie na wyjątkach, które funkcjonują już dziś. Kiedy jest możliwy zakup auta bez PCC w 2020 r.? Przede wszystkim wtedy, gdy podstawą transakcji jest faktura VAT. W takim przypadku to sprzedający będzie musiał odprowadzić podatek. Poza tym PCC nie płaci się także wtedy, gdy auto zostało nabyte za granicą, kwota transakcji nie przekroczyła 1000 złotych, ewentualnie pojazd nabyła osoba niepełnosprawna i będzie go używać wyłącznie prywatnie.