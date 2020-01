Top 10: O czym pamiętać przed wyjazdem na ferie?

Podstawą są opony!

Wyjazd na ferie często oznacza podróż w góry. A jako że zima jest w pełni, ciężko oczekiwać że na drogach położonych w wyższych partiach nie pojawi się śnieg. Co to oznacza? Odpowiedzialny kierowca powinien zadbać o właściwe ogumienie, a tym samym właściwy poziom bezpieczeństwa. Dlatego przed wyjazdem na ferie należy zmienić opony na zimowe, ewentualnie upewnić się że w aucie zamontowane jest ogumienie wielosezonowe posiadające pełną homologację zimową. Tylko takie opony zapewnią przyczepność na śniegu czy lodzie oraz odpowiednio szybkie odprowadzanie błota pośniegowego lub wody spod bieżnika.

Konieczność pamiętania o ogumieniu zimowym jest kluczowa jeszcze z innego punktu widzenia. Mowa o wyjeździe w zagraniczne góry. W takim przypadku może się okazać, że stosowanie opon zimowych jest obowiązkiem. Aż w 27 europejskich krajach i we wszystkich wokół Polski w tym okresie jest obowiązek jazdy na ogumieniu zimowym.

reklama reklama



Zobacz również: Jaki wpływ mają opony na bezpieczeństwo drogowe?

Sam montaż opon to nie wszystko. Sprawdź ich stan!

Opony zimowe gwarantują trakcję, a co za tym idzie bezpieczeństwo podróży. To jednak nie wszystko, bo żeby ogumienie mogło spełniać swoją rolę, musi posiadać bieżnik o odpowiedniej wysokości. Wymogi prawne są takie, że wysokość klocków nie może być mniejsza niż 1,6 mm. Płytszy bieżnik kwalifikuje opony tylko do wymiany i z pewnością nie sprawdzą się one w trudnych warunkach zimowych. Producenci ogumienia w większości przypadków zalecają zarysowanie granicy niego wyżej - na ogół na 3 mm, jako że bieżnik traci swoje właściwości wraz ze ścieraniem się.

A czy opony nie są popękane?

Wysokość bieżnika bez wątpienia jest jednym z kluczowych parametrów w przypadku opon. Jednak nie tylko on ma znaczenie. Przed wyjazdem na ferie należy też sprawdzić np. czy ściana boczna nie jest popękana. To oznacza, że proces starzenia gumy jest zaawansowany, a ogumienie należy wycofać z użytku. Czemu? Popękana guma jest mniej odporna na obciążenia. W efekcie podczas szybszej jazdy na autostradzie załadowanym na wyjazd autem może nie wytrzymać i szybko utracić powietrze. A to już scenariusz ekstremalnie niebezpieczny.

Zobacz również: Opony? Nigdy z drugiej ręki!

Wykonaj... podstawowe czynności serwisowe

Przed wyjazdem na ferie warto upewnić się, że auto nie będzie wymagać po drodze nieplanowanego postoju. W pierwszej kolejności kierowca powinien sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach i uzupełnić ewentualne braki. Kontroli wymaga też stan piór wycieraczek, poziom oleju, poziom płynu do spryskiwaczy, stan elementów ciernych układu hamulcowego czy kondycję paska zewnętrznego.