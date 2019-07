Podróże samochodem po Europie - o czym warto pamiętać?

Polacy wyjeżdżający samochodem do innego kraju muszą być przygotowani na odmienne przepisy drogowe. Dotyczą one nie tylko dopuszczalnej prędkości lub limitu zawartości alkoholu we krwi. Spore znaczenie mają też regulacje związane z obowiązkowym wyposażeniem auta.

Niestety takie przepisy nie zostały ujednolicone na terenie Unii Europejskiej (nie wspominając już o pozostałych krajach Starego Kontynentu). Właśnie dlatego eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili sprawdzić, jakie elementy wyposażenia samochodu powinien posiadać Polak podróżujący do innego kraju Europy.

Analiza Ubea.pl wykazała, że większość państw posiada podobne wymagania wobec zmotoryzowanych turystów. Zdarzają się jednak ciekawe wyjątki.

Apteczka, kamizelka oraz trójkąt to podstawowy zestaw

Eksperci porównywarki Ubea.pl przygotowali zestawienie prezentujące obowiązkowe wyposażenie samochodu w wybranych krajach Europy na podstawie danych RAC. Jak wyjaśniają analitycy Ubea.pl, pod tym trzyliterowym skrótem kryje się znana brytyjska firma oferująca między innymi pomoc drogową oraz ubezpieczenia komunikacyjne.

Dane RAC wskazują, że europejskie kraje najczęściej wymagają od polskiego kierowcy przynajmniej jednego z następujących elementów wyposażenia auta:

apteczki pierwszej pomocy,

kamizelki odblaskowej,

gaśnicy,

trójkąta ostrzegawczego.

Niekiedy pojawiają się też wymogi związane z zapasowymi żarówkami do świateł zewnętrznych.

„Niektóre kraje dość mocno wyróżniają się pod względem wymaganego wyposażenia auta. Przykładem może być Francja (kamizelka odblaskowa dla kierowcy i każdego pasażera, alkomat), Estonia (dwa kliny pod koła) oraz Włochy (zapasowe koło)” - dodaje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

W nawiązaniu do danych z poniższej tabeli warto wspomnieć, że nie uwzględniono w niej elementów wyposażenia, które są nieobowiązkowe, ale zalecane przez lokalną policję. Wydaje się, że każdy turysta podróżujący po Europie, niezależnie od wymagań obowiązujących w poszczególnych krajach, powinien posiadać zestaw składający się z apteczki pierwszej pomocy, kamizelki odblaskowej, gaśnicy, zapasowych żarówek oraz trójkąta ostrzegawczego.

„Koszt takiego pakietu jest niewielki, a korzyści płynące z jego posiadania spore. Wystarczy wspomnieć, że unikniemy ewentualnego mandatu po nieplanowanym wcześniej wjeździe do kraju, w którym obowiązują bardziej restrykcyjne wymagania odnośnie wyposażenia auta” - podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.