Polskie drogi są dziurawe. Nawet 40 proc. wymaga remontu!

Polskie drogi są dziurawe i to jak!

Jezdnie w Polsce należą do najgorszych w Europie – w opublikowanym 2 lata temu przez Komisję Europejską podsumowaniu jakości infrastruktury drogowej tylko kilka unijnych państw wypadło gorzej. Pesymistycznie brzmią też krajowe źródła. Z ostatniego dostępnego podsumowania GDDKiA wynika, że przed 2 laty aż 37,1 proc. (8700 km) polskich dróg było w stanie niezadowalającym lub złym.

Czemu polskie drogi są tak dziurawe? Wpływ na jakość nawierzchni mają m.in. częste wahania temperatur – złośliwie mówi się nawet, że w marcu wraz ze śniegiem topi się w naszym kraju asfalt.

Odszkodowanie za dziurę w jezdni i uszkodzone auto

Fatalny stan wielu jezdni doskonale widać w marcu, gdy śnieg zastępują nowe wyrwy i dziury w asfalcie. To z kolei prowadzi nas do kolejnego punktu. Bo na dziurawej drodze w Polsce niezwykle łatwo o uszkodzenie pojazdu. Jak się zatem starać o odszkodowanie?

Co roku po zimie wzrasta liczba kierowców, którzy zgłaszają szkody spowodowane złym stanem dróg. Warto pamiętać, że za tego typu zdarzenia odpowiedzialność ponosi najczęściej zarządca drogi i to on jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy pojazdu. Dobra wiadomość jest taka, że w większości przypadków zarządcy dróg posiadają ubezpieczenie OC. W ramach polisy ubezpieczyciele przejmują na siebie roszczenia poszkodowanych kierowców – mówi Damian Andruszkiewicz, odpowiedzialny za ubezpieczenia komunikacyjne w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Jak uzyskać odszkodowanie za dziurę w drodze?

Jeśli doszło do uszkodzenia pojazdu na skutek złego stanu drogi, w pierwszej kolejności należy powiadomić policję. Dzięki temu powstanie notatka ze szczegółowym opisem okoliczności powstania szkody. Następnie należy skontaktować się z zarządcą drogi, który przekaże informację o zdarzeniu do swojego ubezpieczyciela lub udostępni poszkodowanemu dane swojej polisy OC. W drugim przypadku właściciel uszkodzonego pojazdu samodzielnie zgłasza się do zakładu ubezpieczeń.

Aby ubiegać się o odszkodowanie, ważne jest udokumentowanie zdarzenia w należyty sposób. Z perspektywy ubezpieczyciela istotna jest nie tylko policyjna notatka, ale też zdjęcia z miejsca zdarzenia, na których widoczny jest zły stan nawierzchni oraz wszystkie uszkodzenia pojazdu, powstałe po najechaniu na wyrwę w jezdni. W miarę możliwości warto także zebrać oświadczenia od ewentualnych świadków – dodaje Damian Andruszkiewicz z Compensy.

Trzeba jednak pamiętać, że polisa OC zarządcy drogi jest dobrowolna. Może się więc zdarzyć, że odpowiedzialny za powstałe zniszczenia podmiot nie jest ubezpieczony. Wówczas powinien pokryć szkodę z własnego budżetu.

Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu na drodze. Co może pójść nie tak?

Istnieją różne przyczyny, które mogą utrudnić otrzymanie odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na skutek złego stanu drogi. Brak polisy OC zarządcy drogi na pewno nie ułatwia sprawy. Podobnie okoliczności, które świadczą przeciwko poszkodowanemu, np. złamanie przez niego przepisów ruchu drogowego lub zignorowanie ostrzeżenia o złym stanie nawierzchni. W takim przypadku właściciel pojazdu może ubiegać się o pieniądze z własnej polisy AC.

Warto wiedzieć, że na rynku są dostępne rozszerzenia polis OC i AC, których konstrukcja dotyczy konkretnie problemów z kołami, oponami czy dętkami. Po uszkodzeniu można liczyć m.in. na pomoc assistance – organizację i pokrycie kosztów pomocy na miejscu, a w razie potrzeby także holowania do warsztatu. Warto zauważyć, że w przypadku niektórych ubezpieczycieli po likwidacji szkody z tego typu ubezpieczenia nie traci się zniżek przypisanych do polis OC lub AC.