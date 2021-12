System E – Toll dla samochodów osobowych. Ułatwienie? No właśnie głosy są podzielone. Bo działanie systemu pozostawia nieco do życzenia.

System E – Toll. Czym jest I jak działa...

System e-TOLL działa w dość prosty sposób. Na państwowych odcinkach autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica zniknęły bramki. Teraz kierowcy są zobligowani do dokonywania płatności elektronicznie (np. poprzez dedykowaną aplikację e-TOLL PL BILET). Alternatywa? Można zjechać na stację Orlenu (niedługo też Lotosu) i kupić bilet przejazdowy. System e-TOLL ma usprawnić ruch na płatnych odcinkach, a do tego zapewnić prowadzącym wygodną formę płatności. Co ważne, wprowadzenie elektronicznych płatności nie zmienia wysokości opłat. Dla aut osobowych pokonanie odcinka A2 nadal kosztuje 9,90 zł, a A4 16,20 zł.

System E – Toll. Dla wszystkich

W tym tekście mówimy o systemie e-TOLL w kontekście samochodów osobowych. Na w/w odcinku A2 i A4 jest on jednak dedykowany również każdemu innemu typowi pojazdu. Dotyczy także motocykli, samochodów ciężarowych, TIRów czy autobusów. Innego rozwiązanie nie dało się przyjąć. W końcu na tych odcinkach zniknęły bramki pozwalające na dokonanie płatności w sposób tradycyjny.

System E – Toll. Proste, łatwe i przyjemne

W czystej teorii korzystanie z systemu e-TOLL jest proste, łatwe i przyjemne. Kierowca zakłada konto na e-Urzędzie Skarbowym, dopisuje do niego pojazd i ściąga aplikację na telefon. Po podaniu danych i doładowaniu konta przedpłaconego płatności są automatycznie realizowane po tym, jak lokalizacja urządzenia wskaże przekroczenie granicy płatnego odcinka autostrady A2 i A4. W praktyce rejestracja nie jest tak łatwa. Wymaga podania wielu danych i przesłania np. skanu dowodu rejestracyjnego. Warto ją zatem dopiąć na długo prze ruszeniem w trasę, ewentualnie trzeba będzie skorzystać z aplikacji jednego z partnerów.

Co ważne, aplikacja e-TOLL PL BILET obsługuje w sumie 9 języków (PL, EN, DE, RU, UA, BY, SK, CZ, LT).

System E – Toll. Aplikacja, czyli sprawdzam

Dedykowana systemowi e-TOLL aplikacja e-TOLL PL BILET wymaga żmudnej i wieloetapowej rejestracji. Do tego kierowca musi pamiętać o doładowaniu konta przedpłaconego. Czy są wygodniejsze metody płatności? Kierowcy mają aż dwie.

Autopay – ta aplikacja obsługująca system e-TOLL oferuje łatwiejszy proces rejestracji, a do tego płatności są pobierane bezpośrednio z konta lub karty płatniczej. Poza tym aplikacja korzysta z lokalizacji tylko wtedy, gdy musi – uruchamia ją gdy płatność jest konieczna w czasie przekraczania punktu granicznego na danym odcinku. W przypadku Autopay kierowca zapłaci też na A-jedynce czy innym odcinku A-czwórki.

mPay – ta aplikacja obsługująca system e-TOLL pozwala nie na opłacenie przejazdu, a zakup biletu autostradowego. W aplikacji należy podać miejsce wjazdu i zjazdu z autostrady oraz datę podróży. Płatność zostanie pobrana z podpiętej karty lub środków zgromadzonych na mRachunku.

System E – Toll. Jak działa e-bilet?

Alternatywą dla aplikacji jest e-TOLL bilet jednorazowy. Można go kupić na stacji Orlenu lub w punktach obsługi klienta. Bilet taki kupuje się przed wjazdem na odcinek i w czasie zakupu trzeba podać takie dane jak numer rejestracyjny pojazdu czy czas i miejsce wjazdu oraz zjazd u płatnego odcinka. e-TOLL bilet jednorazowy można kupić z 60-dniowym wyprzedzeniem, okres jego ważności to 48h od zadeklarowanej daty i godziny rozpoczęcia podróży, a do tego bilet można zwrócić przed zadeklarowaną datą i godziną rozpoczęcia przejazdu.

System E – Toll. Kary

Choć na A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica zniknęły bramki, to nie oznacza że kierowca może się prześlizgnąć bezkarnie bez płatności zdalnej lub e-biletu jednorazowego. Przejazd tymi odcinkami jest bowiem ściśle monitorowany za pomocą kamer. Te są zamontowane na wjazdach i wyjazdach ze szlaków, a do tego na dachach pojazdów KAS. Podstawą do kontroli jest odczytanie numeru rejestracyjnego. Na jego podstawie odbywa się weryfikacja płatności. Kara za brak płatności e-TOLL jest wysoka. W przypadku samochodów osobowych wynosi aż 500 zł. Kierowca otrzyma grzywnę na dwa sposoby. Albo po zatrzymaniu przez radiowóz, albo listem przesłanym na adres właściciela pojazdu.

Co ważne, aplikacja e-TOLL PL BILET nie zawsze działa poprawnie (czasami płatność trzeba uruchomić np. manualnie). Kierowca, który zorientował się, że nie pobrała ona płatności za przejazd, a do tego nie został zatrzymany do kontroli, ma 3 dni na opłacenie przejazdu. Jeżeli tego nie zrobi, dopiero dostanie mandat.

System E – Toll. Podsumowanie

Elektroniczna płatność za autostrady e-TOLL bez wątpienia ma swoje zalety. Nie ma wstrzymania ruchu na bramkach na autostradzie, bo bramek nie ma. To przekłada się na mniejsze korkowanie szlaków, a do tego oznacza dużo wygodniejszą dla kierowcy metodę płatności. Niestety system e-TOLL ma także i wady. A te dotyczą przede wszystkim działania dedykowanej aplikacji rządowej. Raz że wymaga ciągłej lokalizacji. Dwa że praktyka wskazuje, iż nie działa idealnie i czasami płatności nie pobiera. Trzy wymaga posiadania konta przedpłaconego i doładowywania go. Można było zatem stworzyć bardziej intuicyjne rozwiązanie. Szczególnie że KAS miało sporo czasu przed wprowadzeniem rozwiązania...