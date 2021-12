Jak aktywować pojazd w e-TOLL? Przygotowaliśmy dla kierowców instrukcję krok po kroku. Oto jak wygląda cały proces.

System e-TOLL, czyli co musisz o nim wiedzieć?

System elektronicznych płatności za autostrady e-TOLL w przypadku kierowców aut osobowych obowiązuje tylko na A2 (Konin – Stryków) i A4 (Wrocław – Sośnica). Aby dołączyć do e-TOLL, kierowca najpierw musi założyć swoje konto – online przez Internetowe Konto Klienta (IKK), stacjonarnie w Miejscu Obsługi Klienta lub za pośrednictwem wybranego dostawcy kart flotowych. W przypadku rejestracji online proces autoryzuje się e-PUAPem, aplikacją mObywatel lub bankowością elektroniczną.

Jak aktywować pojazd w e-TOLL?

Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie i aktywowanie pojazdu w e–TOLL. Jak to zrobić? Najpierw kierowca musi podać dane pojazdu, a w tym kraj rejestracji, numer rejestracyjny i adres mailowy do otrzymywania powiadomień. Jak aktywować pojazd w e-TOLL? To nie stanie się możliwe bez podania danych urządzenia GPS, za pomocą którego dokonywane będą elektroniczne płatności. Może to być zatem aplikacja e-TOLL. Ostatnim etapem jest stworzenie konta rozliczeniowego przedpłaconego i przypisanie do niego pojazdu.

Podczas przypisywania pojazdu do konta konieczne jest wskazanie np. 6 ostatnich cyfr numeru VIN. Do tego konieczny jest skan dowodu rejestracyjnego (może być zdjęcie).

Są łatwiejsze metody na aktywowanie pojazdu w e-TOLL

Rejestracja do systemu e-TOLL nie jest przesadnie łatwa. Proces jest żmudny i wymaga pamiętania o wielu aspektach. Są na szczęście metody łatwiejsze. Kierowca może się zatrzymać na stacji i kupić bilet autostradowy lub zainstalować w telefonie np. aplikację Autopay. W tym przypadku rejestracja i uiszczanie płatności są zdecydowanie łatwiejsze.