eTOLL status pojazdu nieaktywny. Co to oznacza?

eTOLL status pojazdu nieaktywny – to komunikat, który kierowcy często napotykają podczas rejestracji konta. Co on oznacza?

eTOLL status pojazdu nieaktywny, czyli 500 zł mandatu? Aplikacja e-TOLL wymaga dość żmudnej rejestracji. Kierowca najpierw musi założyć swoje kontro i zweryfikować ja, a później powinien dodać do niego pojazd. I gdy mogłoby się wydawać, że wszystko przebiegło sprawnie i poprawnie, pojawi się komunikat mówiący o tym, że status pojazdu jest nieaktywny. To oznacza w prostej linii mniej więcej tyle, że opłata za przejazd A2 i A4 nie zostanie pobrana. W efekcie kierowca zapłaci 500 zł mandatu. Co zrobić aby usunąć problem? Rozwiązanie jest bardzo proste. eTOLL status pojazdu aktywny. To dość proste! Komunikat e-TOLL status pojazdu nieaktywny oznacza tyle, że kierowca musi dodać OBE do pojazdu. Chodzi oczywiście o On-Board-Equipment, a konkretnie numer identyfikacyjny urządzenia rejestrującego fakt przekroczenia granicy płatnego odcinka autostrady. OBE będzie zatem identyfikator aplikacji e-TOLL albo jedno z dwóch innych rozwiązań – ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacji) lub OBU (On Board Unite – urządzenie przenośne). eTOLL status pojazdu nieaktywny: szkoda, że nikt tego nie tłumaczy Po podaniu identyfikatora status pojazdu w e-TOLL powinien zmienić się w aktywny. I choć rozwiązanie po odkryciu klucza odpowiedzi wydaje się naprawdę łatwe, niestety informacji na jego temat na próżno szukać na stronie e-TOLL, jak i w aplikacji. Zobacz również: e-TOLL bilet jednorazowy. Gdzie go kupić?

