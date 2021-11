e-TOLL na A1? Czyli jak to jest z tymi opłatami

e-TOLL na A1? Czy po 1 grudnia 2021 roku elektroniczne płatności można wnosić również na autostradzie A1? Sprawdziliśmy to.

e-TOLL na autostradach to nowy standard

1 grudnia 2021 roku rzeczywistość motoryzacyjna w Polsce zmieni się dość mocno. Na autostradach znikną bowiem... bramki. To nie oznacza jednak, że za przejazd płacić nie trzeba będzie. Nadal pozostaną one płatne. Zmieni się forma wnoszenia opłat. Po 1 grudnia obowiązywać będzie system e-TOLL. W jego przypadku kierowca – także samochodu osobowego – będzie mógł zapłacić poprzez wykupienie biletu na stacji, aplikację lub urządzenie pokładowe.

e-TOLL nie dotyczy wszystkich autostrad

Rejestracja w systemie e-TOLL nie należy do najłatwiejszych. Na szczęście już dziś wiadomo, że kierowcy będą mieli dużo bardziej intuicyjną alternatywę – mowa o aplikacji Autopay. To jednak dopiero połowa informacji, bowiem e-TOLL ma obowiązywać tylko na tych odcinkach autostrad, które są zarządzane przez GDDKiA. A to oznacza A2 na odcinku Konin – Stryków i A4 na odcinku Wrocław – Sośnica.

e-TOLL na A1: nie, na razie nie!

Czy e-TOLL na A1 też będzie obowiązywać? Przynajmniej na razie nie. To fragment zarządzany przez prywatną spółkę AmberOne. Na A-jedynce pozostaną zatem bramki, ewentualnie nadal kierowca będzie mógł korzystać z autoryzacji kamerami poprzez aplikację Autopay - tzw. videotolling.