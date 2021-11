e-TOLL i Autopay – po 1 grudnia 2021 roku obydwa systemy będą współpracować. I kierowcy mogą się z tego cieszyć – bez dwóch zdań!

e-TOLL, opłaty za autostrady i... 500 zł mandatu!

Po 1 grudnia 2021 roku system automatycznych płatności za autostrady e-TOLL stanie się obowiązkowy także dla samochodów osobowych. Gdzie ma obowiązywać? Na A2 między Koninem i Strykowem oraz A4 między Wrocławiem i Sośnicą. Kierowca wprowadza do bazy numer rejestracyjny pojazdu, ściąga na telefon aplikację, a następnie płatność odbywa się poprzez lokalizację GPS. Opłat pilnować będzie system kamer. Jeżeli kierowca nie wniesie zapłaty za przejazd, otrzyma dość nieprzyjemny list od KAS. Ten będzie zawierał bowiem aż 500-złotowy mandat.

Aplikacja e-TOLL powoduje szereg trudności

Aplikacja e-TOLL w założeniach miała ułatwić życie kierowcom. Skąd zatem negatywne głosy? Aplikacja wymaga skomplikowanej rejestracji, którą należy zatwierdzić profilem zaufanym, podczas jazdy cały czas lokalizuje pojazd, a do tego czasami automatycznie nie pobiera opłaty – wtedy kierowca musi zapłacić manualnie. Dodatkowo korzystanie z e-TOLL jest oparte o kontro przedpłacone – kierowca wpłaca środki wcześniej i dopiero ze stworzonego w ten sposób limitu może korzystać.

e-TOLL Autopay e-TOLL, Autopay, czyli wreszcie intuicyjny system płatności

e-TOLL możliwy też przez Autopay. To świetna informacja!

Całe szczęście aplikacja e-TOLL to nie jedyna opcja dla kierowców. Płatność za odcinki A2 i A4 możliwa będzie też przez aplikację Autopay. W jej przypadku łatwiejszy jest proces rejestracji, płatność jest pobierana bezpośrednio z konta (dopisuje się do niej konto bankowe lub kartę płatniczą), a do tego aplikacja korzysta z lokalizacji tylko wtedy, gdy musi – uruchamia ją gdy płatność jest konieczna w czasie przekraczania punktu granicznego na danym odcinku. Co więcej, Autopay to system totalny – pozwala też na opłacenie A-jednynki, kolejnego odcinka A-czwórki oraz niektórych myjni i parkingów.