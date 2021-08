Brak ważnego przeglądu technicznego za granicą. Z jakimi konsekwencjami może się wiązać? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Wyjazd za granicę własnym samochodem. O czym pamiętać?

Przed wyjazdem - a w szczególności tym zagranicznym - kierowca powinien nie tylko zbadać stan techniczny pojazdu, ale przede wszystkim upewnić się, że auto spełnia wszystkie wymogi formalne. To oznacza ważną polisę OC i ważne badanie techniczne. Warto pamiętać też o tym, że za granicą kierowca musi posiadać przy sobie wszystkie dokumenty - dowód rejestracyjny, polisę OC i prawo jazdy. Nie ma obowiązku ich wożenia, ale tylko w Polsce. Zagraniczne służby nie mają dostępu do CEPiK.

Mandat za brak ważnego przeglądu technicznego za granicą

No dobrze, co się zatem stanie w sytuacji, w której kierowca wyjedzie za granicę, tam zostanie zatrzymany do kontroli drogowej i w jej czasie okaże się, że auto nie ma ważnego przeglądu technicznego? W pierwszej kolejności właściciel pojazdu powinien liczyć się z mandatem. Dla przykładu w Niemczech będzie to jakieś 40 euro - tj. nieco ponad 180 zł. Na tym jednak nie koniec...

Brak ważnego przeglądu technicznego za granicą. Co jeszcze grozi kierowcy?

Brak ważnego przeglądu technicznego z całą pewnością wzbudzi nieufność zagranicznego policjanta. A to oznacza, że przyjrzy się dość dokładnie autu. Jeżeli stwierdzi w nim usterki, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dalszej jazdy, wycofa pojazd z ruchu. Samochód na lawecie pojedzie na parking depozytowy, kierowca straci dowód rejestracyjny i dalsza podróż nie będzie możliwa.