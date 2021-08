Dowód rejestracyjny za granicą. Czy jest konieczny?

Dowód rejestracyjny za granicą. Czy skoro w Polsce nie trzeba go wozić, za granicą też nie jest konieczny? Niestety tak. Inaczej mandat!

Dowód rejestracyjny za granicą. Czy jest potrzebny?

Od 1 października 2018 roku kierowca poruszający się autem zarejestrowanym w Polsce po polskich drogach nie musi posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu i potwierdzenia wykupienia polisy OC. Nie grozi za to mandat, bo policja w czasie ewentualnej kontroli sprawdzi pojazd na podstawie numeru rejestracyjnego w bazie CEPiK. Czy taka sama zasada obowiązuje podczas wyjazdu zagranicznego? No właśnie nie. Bo zagraniczni policjanci nie mają dostępu do CEPiK.

Brak dowodu rejestracyjnego za granicą, to brak... CEPiK

Brak dostępu do CEPiK za granicą sprawia, że jeżeli kierowca wyjedzie polskim autem bez dokumentów, policjanci w Niemczech czy innym kraju nie będą mieli możliwości sprawdzenia pojazdu. Skutek? Nie będą wiedzieli czy auto nie jest kradzione, czy ma wykupioną polisę OC oraz czy ma ważne badanie techniczne. A skutki takiej niewiedzy mogą być naprawdę kosztowne i poważne.

Bez dowodu rejestracyjnego za granicą, czyli lista konsekwencji

Po pierwsze kierowca prowadzący samochód za granicą bez dokumentów nie będzie mógł kontynuować jazdy. Po drugie pojazd prawdopodobnie zostanie lawetowany na parking depozytowy do momentu dostarczenia dokumentów. Po trzecie kierowca powinien liczyć się ze słonym mandatem. Po czwarte może nawet trafić do aresztu!