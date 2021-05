Jak podróżować w czasie pandemii? O jakich zasadach pamiętać? I na ile warunki epidemiologiczne są w stanie skomplikować wyjazd?

Jak podróżować w czasie pandemii? Przygotuj się!

W czasie pandemii przygotowanie do podróży wymaga pamiętania o większej ilości szczegółów. Bo nie wystarczy sama rezerwacja hotelu i spakowanie ubrań. Na wyjazd warto wziąć też np. termometr, środki dezynfekcyjne, leki przeciwgorączkowe czy niezbędne dokumenty medyczne. Jak podróżować w czasie pandemii? Przed ruszeniem z domu kierowca powinien sprawdzić też wymogi epidemiologiczne panujące w danym regionie - a przy wyjeździe za granicę ustalić szczegóły związane z kwarantanną czy koniecznymi testami na koronawirusa. To dziś must have, bez którego kierowcy prawdopodobnie nie uda się daleko ujechać.

Pamiętaj o zapasach!

Kluczem do sukcesu w czasie przygotowania do podróży w czasie pandemii jest zapas wody. Warto też pomyśleć np. o suchych przekąskach. Powód? Raz że koronawirus doprowadził do ograniczenia działalności punktów gastronomicznych - może być zatem problem ze zjedzeniem posiłku w trasie. A dwa że pandemia wymaga ostrożności - lepiej może zatem uniknąć miejsc, w których ewentualnie może dość do zarażenia wirusem. Zapasy to jednak nie tylko pożywienie. Warto pomyśleć też np. o chusteczkach nawilżanych z środkiem dezynfekującym - to szybki i łatwy sposób na zadbanie o właściwy poziom bezpieczeństwa w czasie wyjazdu.

Własne auto czy nie?

Jak podróżować w czasie pandemii? Najlepiej wybrać własne auto. I nie chodzi tylko o kwestię niezależności od środków transportu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. We własnym samochodzie minimalizujemy kontakt z innymi ludźmi, a co za tym idzie redukujemy ryzyko zakażenia wirusem. Oczywiście może się okazać, że wyjazd pociągiem, autokarem czy samolotem będzie konieczny. W takim przypadku specjaliści zalecają pamiętanie o maseczce oraz dezynfekcję powierzchni wokoło zajmowanego miejsca. Warto też myć ręce i zwracać uwagę na inne podróżujące osoby - czy nie mają np. kaszlu.

Gorzej się poczułeś? Nie czekaj!

Może się okazać, że podczas podróży kierowca lub jeden z jego pasażerów gorzej się poczuje. Co wtedy? Gdy pojawią się takie objawy jak gorączka, kaszel lub trudności w oddychaniu, trzeba skontaktować się telefonicznie z NFZ-em (infolinia: 800 190 590) i poinformować o problemach zdrowotnych oraz historii podróży.