Brexit a podróż do Wielkiej Brytanii. O czym pamiętać?

Brexit: podróż na dowód skończy się...

Obecność Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej oznaczała zasadnicze ułatwienia transportowe. Przykład? Wjazd na terytorium UK był możliwy dla Polaków z dowodem osobistym. Brexit stanie się faktem już 1 stycznia 2021 roku. Co to zatem oznacza? Konieczny jest powrót do używania paszportów. Na szczęście zastosowany zostanie okres przejściowy. Tym samym Polacy podróżujący samochodem do Wielkiej Brytanii mają czas na wyrobienie dokumentów.

Brexit: od kiedy paszport?

Mieszkańcy Unii Europejskiej nie przejadą przez granicę Wielkiej Brytanii bez paszportu po 30 września 2021 roku.





Brexit: zasady w nowej wersji wydłużą podróż

Brexit to oddzielna polityka celna. A do jej utrzymania konieczne jest ponowne ustanowienie granic. Osoby podróżujące samochodem do Wielkiej Brytanii muszą się zatem liczyć z możliwością odbywania kontroli granicznych. A te w zależności od natężenia ruchu, wydłużą czas podróży. Warto o tym pamiętać planując wyjazd do UK po 1 stycznia 2021 roku.

Brexit i terminy: kiedy w życie wchodzą nowe zasady?

Tak naprawdę brexit zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Tego dnia w życie wejdą zapisy celne. To oznacza, że wwożąc towary na teren UK - czy to w ramach działań logistycznych, czy prywatnie - trzeba będzie je zgłosić i opłacić ewentualne cło. Zapisy dotyczące obowiązku posiadania przy sobie paszportu staną się faktem 1 października 2021 roku.