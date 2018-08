Opłaty za wjazd do centrów europejskich miast (część I) – Berlin, Paryż, Oslo, Londyn

Opłaty za wjazd do centrum – Niemcy, Berlin

W Berlinie i wielu innych miastach w Niemczech (m.in. Kolonii, Hannoverze, Dortmundzie, Mannheim, Pleidelsheim) od 2008 roku wprowadzono tzw. strefę środowiskową, do której mogły tylko wjeżdżać pojazdy spełniające określone normy emisji spalin – czerwoną (EURO 2), żółtą (EURO 3), zieloną (EURO 4). Sytuacja zmieniła się w 2010 roku, kiedy zaostrzono przepisy środowiskowe. Od wtedy do centrum Berlina mogą wjeżdżać pojazdy tylko z zieloną nalepką, spełniającą wymogi emisji spalin EURO 4. Gdzie ją kupić i ile kosztuje?

Plakietki umieszczane na szybie są dostępne od ręki na stacjach Dekry nie tylko w Niemczech, ale także w Polsce. Można ją też kupić przez Internet – plakietka Umweltzone wraz z wysłaniem listem poleconym kosztuje 79 zł (https://www.dekra.de/de/feinstaubplakette/). W Niemczech to 5 euro. Warto wiedzieć, że upoważnia do wjazdu we wszystkich miastach, w których jest wymagana. Za brak plakietki ekologicznej nakłada jest kara w wysokości 80 euro.

Opłaty za wjazd do centrum – Francja, Paryż

Francja chce wyeliminować w najbliższej przyszłości samochody z konwencjonalnym napędem ze swoich dróg. W zależności od rodzaju silnika i spełnianej normy spalin, każdy zarejestrowane auto we Francji musi posiadać ważą ekologiczną winietę Crit'Air przyklejoną nas szybę. W stolicy Francji dostępnych jest aż sześć rodzajów winiet – od samochodów z napędem elektrycznym do pojazdów z silnikiem diesla. W 2017 roku powstało 28 stref ekologicznych uzależnionych od warunków pogodowych (ZPA) i stałych (ZCR). Każda gmina indywidualnie wprowadza ograniczenia na swoim obszarze. Cena winiety wynosi 4,20 euro. Można ją kupić na stronie: https://www.certificat-air.gouv.fr/en/. Samochody bez nalepki mogą jeździć w weekendy oraz w dni robocze (w godzinach 20.00-8.00). Za brak winiety obowiązuje kara w wysokości od 65 do 135 euro. Strefy ekologiczne obowiązują jeszcze m.in. w Grenoble, Lyon, Strasburgu, Tuluzie, Lille.

Opłaty za wjazd do centrum – Norwegia, Oslo

Przy wjeździe do wszystkich większych miast w Norwegii (np. Stavanger, Bergen), należy przed wjazdem uiścić opłatę. Norwegia chce w ten sposób przekonać kierowców, żeby pozostawiali swoje samochody poza granicami miast i dojeżdżali do centrum komunikacją miejską.

W Oslo działa całkowicie elektroniczny system kamer i czujników AutoPASS, które rejestrują każdy przejeżdżający samochód na drogach objętych opłatami, nie tylko w centrach miast. Najlepiej zarejestrować się na stronie Euro Parking Collection. Aby założyć konto, musimy podać numer rejestracyjny samochodu i dane karty płatniczej (http://www.autopass.no/en/visitors-payment). Wtedy możemy swobodnie korzystać ze wszystkich płatnych dróg. Istnieje też możliwość niezałożenia konta i oczekiwania, aż faktura za przejazd przyjdzie na nasz adres domowy – kierowcy mają na to sześć miesięcy. Warto pamiętać, że za płatne odcinki zawsze więcej zapłacą posiadacze diesli i kierowcy podróżujący w godzinach szczytu. Z opłat zwolnieni są właściciele samochodów elektrycznych.

Wjazd do centrum Oslo kosztuje 34 korony norweskie, czyli równowartość ok. 16 zł

Opłaty za wjazd do centrum – Wielka Brytania, Londyn

Podobnie jak w Oslo, za wjazd do Londynu jest realizowany elektronicznie przy pomocy niemal identycznego systemu. Opłatę można uiścić telefonicznie (0343 222 2222) albo w systemie Tfl (tfl.gov.uk/cc). Płatność z karty płatniczej może być automatycznie pobierana co miesiąc. Opłata jest jednorazowa na cały dzień w wysokości 11.50 funtów (ok. 55 zł) i obowiązuje w dni powszednie od godz. 7 do 18, z wyłączeniem świąt państwowych i okresu od 25 grudnia do 1 stycznia włącznie. Od października ub.r. podniesiono stawki dla właścicielu aut niespełniających normy Euro 4, czyli zarejestrowanych przed 2006 rokiem do 21,5 funta. Opłaty najlepiej wpłacić przed 22:00. Za wjazd do ekologicznej strefy można także zapłacić następnego dnia, ale wtedy opłata wyniesie aż 14 funtów.

Płatność umożliwia swobodne opuszczanie i wracanie do strefy bez dodatkowych opłat. Strefa płatnego wjazdu obejmuje niemal ok. 20 kilometrów powierzchni miasta Londynu. Opłaty za wjazd obowiązują w następujących dzielnicach: Mayfair, częściowo Marylebone, Victoria, St James, Waterloo, Borough, City of London, Clerkenwell, Finsbury, Holborn, Bloomsbury, Soho.