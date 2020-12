Klasyki: samochody wybierane przez Polaków to...

Choć pojęcie „klasyk” jest bardzo pojemne, to nie każdy samochód zasługuje na to miano. Podstawowym kryterium jest wiek, bo przecież auta nie od razu stają się klasykami. To przede wszystkim pojazdy zabytkowe, mające wartość kolekcjonerską lub sentymentalną, z różnych względów wyjątkowo popularne czy wręcz kultowe.

Klasyki, czyli auta w wieku ponad 25 lat!

Sprawdzili to eksperci Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, którzy przeanalizowali ok. 30 tys. polis OC, zawartych w 2020 roku przez właścicieli ponad 25-letnich samochodów.





- W przeważającej większości są to auta kierowców zrzeszonych we współpracujących z nami klubach: Polskim Związku Motorowym (PZM), Clubie Antycznych Automobili i Rajdów (CAAR) i Klubie Pojazdów Zabytkowych. Na potrzeby analizy pogrupowaliśmy pojazdy na cztery kategorie wiekowe: samochody w przedziale od 25 do 29, od 30 do 39, od 40 do 49 i powyżej 50 lat – tłumaczy Karol Domżała, Dyrektor Biura Taryfikacji Ubezpieczeń Klientów Indywidualnych w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

TOP 10 najpopularniejszych marek w poszczególnych przedziałach wiekowych znajduje się w tabeli poniżej.

Miejsce Wiek auta 25-29 30-39 40-49 50 i więcej 1. VOLKSWAGEN POLSKI FIAT POLSKI FIAT VOLKSWAGEN 2. AUDI VOLKSWAGEN MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ 3. MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ VOLKSWAGEN MUSTANG 4. OPEL AUDI SYRENA WARSZAWA 5. BMW BMW UAZ UAZ 6. Polski FIAT SUZUKI FORD FORD 7. FIAT POLONEZ CHEVROLET FIAT 8. FORD TRABANT FIAT CHEVROLET 9. HONDA FORD TRABANT CITROËN 10. TOYOTA ŁADA BMW CADILLAC

A jakimi konkretnie modelami jeżdżą najczęściej polscy fani motoryzacji? Wyjaśniamy w punktach poniżej.

Samochody w przedziale 25-29 lat: Wśród klasyków wyprodukowanych w latach 1991-95 dominują auta pochodzenia niemieckiego. Przede wszystkim VW Golf drugiej i trzeciej generacji, a także passaty. Bardzo popularne są również Audi 80, BMW serii 3 oraz pojazdy Opla: Astra i Vectra.

Samochody w przedziale 30-39 lat: Niekwestionowanym liderem wśród aut wyprodukowanych w latach 80. jest Fiat 126p, czyli potocznie „maluch” lub „kaszlak”. W tym przedziale wiekowym również dużo jest golfów, 80-tek od Audi i BMW „trójek”. Popularnością cieszą się też: Mercedes 190, Polonez czy Suzuki Samurai. Zaskakuje stosunkowo niewielka liczba Trabantów.

Samochody w przedziale 40-49 lat: Klasyki z lat 70. to przede wszystkim polskie lub sowieckie modele. Najpopularniejszy z nich to Fiat 125p, czyli tzw. „duży Fiat”. Za nim znalazły się: Syrena, Trabant, Zastava, Wartburg i terenowy UAZ. Wysokie miejsce zajmuje też VW Garbus i Chevrolet Corvette.

Samochody minimum 50-letnie: Wśród najstarszych samochodów królują: VW Garbus, Warszawa i Ford Mustang. Warto dodać, że auta 50+ to często amerykańskie modele. Takie jak Ford Taurus, Chevrolet Impala czy Camaro oraz Cadillac Fleetwood czy Deville.



Ubezpieczenie OC dla klasyka. Na rok czy na miesiąc?

Właściciele użytkowanych na drogach klasyków muszą wykupić polisę OC. Auta ubezpiecza się zazwyczaj na rok, ale pojazdy historyczne można ubezpieczyć krótkoterminowo – na minimum 30 dni. To możliwe w przypadku pojazdów zabytkowych, będących tzw. dobrami kultury w muzeach, ponad 40-letnich i ponad 25-letnich, jeśli te ostatnie mają dużą wartość historyczną lub są unikatowe.

- Zauważamy, że właściciele klasyków często decydują się na zakup OC z miesięcznym okresem ubezpieczenia. Chcą w ten sposób oszczędzić na składce, czyli nie płacić za cały rok ochrony. Zwłaszcza, jeśli samochód przez kilka miesięcy stoi nieużywany w garażu. Przed zakupem warto jednak zrobić symulację obu wariantów – miesięcznego i rocznego, bo w wielu przypadkach oszczędność jest tylko pozorna – dodaje Karol Domżała z Compensy.

Warto również pamiętać, że dzięki rocznej polisie właściciel auta nie musi kupować OC za każdym razem, gdy po dłuższym czasie wyjeżdża na drogę. Mając ubezpieczenie nabywa też zniżki za bezszkodową historię ubezpieczenia, które obniżają składkę za OC auta użytkowanego na co dzień.

Źródło: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group