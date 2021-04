Leasing operacyjny, wynajem czy kredyt na samochód?

Man's hand holding car key.Automobile rent or leasing concept.

Bez samochodu ani rusz!

Ciężko wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez dostępu do samochodu. Mimo że można korzystać z transportu publicznego, to jednak własny pojazd zapewnia nieporównywalnie większy komfort i wolność. Nie jesteśmy uzależnieni od rozkładów jazdy, możemy wyruszyć w trasę, kiedy tylko chcemy. To niezwykle istotne dla każdej osoby, a tym bardziej niezbędne dla właścicieli firm. Dla nich samochód to absolutna podstawa. Dawniej mieli dwa rozwiązania do wyboru - odkładanie pieniędzy lub wzięcie kredytu. Dzisiaj poza pożyczką mogą też skorzystać z wynajmu lub leasingu operacyjnego. Poznajmy te rozwiązania!

Wiele osób nie wie dokładnie, jakie są różnice między wynajmem długoterminowym a leasingiem. Mają one dużo wspólnego, bo oba rozwiązania opierają się na podobnej zasadzie, lecz oczywiście najwięcej zależy od ustaleń zawartych w umowie



Wynajem długoterminowy - czym się charakteryzuje?

Najem to forma dzierżawy, której zasada działania nie jest skomplikowana. Można ją porównać do zwykłego wynajmu auta, na przykład na krótki termin na wakacje. W przypadku wynajmu długoterminowego mamy jednak do czynienia ze zdecydowanie dłuższym okresem. Płatności regulowane są co miesiąc. W abonamencie są między innymi takie usługi jak serwis, ubezpieczenie, bieżący napraw, assistance. Koszty benzyny są osobny wydatkiem.

Wynajem długoterminowy to szczególnie dobre rozwiązanie osób ceniących sobie wygodę, nawet jeśli mają za nią więcej zapłacić. Wystarczy po prostu co miesiąc regulować stałą ratę i nic nas więcej nie obchodzi, oczywiście poza tankowaniem baku paliwa. Niemniej, każda oferta jest przygotowywana indywidualnie i mogą znaleźć się w niej niezbyt korzystne zapisy, na przykład dotyczące limitu przejechanych kilometrów czy ewentualnych modyfikacji auta. Dlatego też, nim podpiszemy umowę, dokładnie zapoznajmy się z jej treścią.

Leasing - zalety i wady

Leasing to odpowiednia opcja dla osób chcących kupić samochód już po zakończeniu umowy. Można sobie na to pozwolić, bo kwota, którą trzeba wyłożyć, jest niewysoka. Korzystając z leasingu, zyskujemy też większą swobodę w zakresie użytkowania pojazdu, między innymi dlatego, że nie mamy narzuconego limitu kilometrów do przejechania. Z leasingu operacyjnego bardzo często korzystają firmy. Jeśli jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym tę formą wynajmu, pamiętaj, że ponoszenie wszystkie koszty obsługi, w tym ubezpieczenie samochodu. Co więcej, warto mieć na uwadze, że leasingodawca jest właścicielem pojazdu, więc to on ustala warunki jego użytkowania. Ważne, aby dokładnie ustalić współpracę i uwzględnić, co możemy, a czego nie jako leasingobiorcy. Skoro auto nie jest nasze, to za każdym razem musimy pytać leasingodawcę o zgodę, na przykład na to, by użyczyć pojazdu innej osobie.

A może kredyt?

Leasing lub wynajem długoterminowy to ciekawe opcje, lecz warto też rozważyć inną możliwość - kredyt samochodowy. Tym bardziej że klienci zainteresowani tym rozwiązaniem mają dostęp do wielu ofert z atrakcyjnym oprocentowaniem. Najlepiej sprawdzić je w rankingu kredytów gotówkowych na samochód, co znacznie przyśpieszy proces poszukiwań, zapewniając jednocześnie, że znajdziemy skrojoną do własnych potrzeb propozycję. Pomocna może być w tym również porównywarka kredytów BlogBaank. Kredyt pozwala na sfinansowanie różnych - starych i nowych - pojazdów. Wielką zaletą tego rozwiązania jest to, że kredytobiorca może stać się formalnym właścicielem pojazdu, co oczywiście w przypadku najmu czy leasingu nie jest możliwe.

A jakie są wady? Bank, jak to występuje też w przypadku innych form finansowania, dokonuje oceny zdolności kredytowej i weryfikacji klienta. Istnieje więc ryzyko, że decyzja będzie odmowna. Leasing bądź wynajem długoterminowy to uproszczone procedury, kredyt wręcz przeciwnie - nim go otrzymamy, zostaniem dokładnie sprawdzeni, czy jesteśmy wiarygodni i nie będziemy mieć problemów ze spłatą zobowiązania. Czasem też możliwa jest pożyczka przy braku zdolności, nawet jak wydaje nam się, że nasze szanse na kredyt nie są zbyt duże.

Jak widzimy, każde rozwiązanie to zalety i wady. Nie da się orzec co jest najlepsze - czy wynajem długoterminowy, leasing czy kredyt, ponieważ wszystko zależy od konkretnej sytuacji i potrzeb przedsiębiorcy.