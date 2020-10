Nowy Seat Leon prowadzi się świetnie. Żeby nim jeździć nie musisz go kupować

. Autor: Xavier Bonilla

Rynek motoryzacyjny w Polsce odzyskuje siły po spadkach wywołanych pandemią koronawirusa. – Sprzedaż idzie w górę. Zapowiadany kryzys na razie nie wpływa na rynek, który szybko się odbudowuje – zauważają analitycy Instytutu Samar. Jednocześnie wiatr w żagle zaczynają łapać właściciele małych i średnich firm. Przedsiębiorcy coraz odważniej patrzą w przyszłość planując rozwój swoich biznesów. A efektywne prowadzenie działalności gospodarczej wymaga – szczególnie w dzisiejszych czasach – nowoczesnych i bezpiecznych samochodów. W ten trend idealnie wpisuje się SEAT, który jakby na zawołanie niedawno wprowadził do Polski kompaktowego Leona nowej generacji. – Nowy SEAT Leon narodził się w studiu projektowym w katalońskim Martorell koło Barcelony, stąd jego sportowa stylistyka już na pierwszy rzut oka zdradza gorącokrwiste południowe pochodzenie. Technicznie wykorzystuje nową platformę MQB Evo opracowaną dla aut Grupy VW, dlatego delikatnie urósł i zmieniły się również jego proporcje. – powiedział dziennik.pl Marcin Rzepczyński, Dyrektor Sprzedaży marki SEAT.

Na drodze nowy Leon już od pierwszych metrów zdradza chęć do aktywnej, dynamicznej jazdy. Kiedy szosa zaczyna skręcać zaskakuje lekkością prowadzenia i zwinnością. Po wybraniu trybu sportowego daje popis zdolności, a kierowca czuje się niczym połączony z maszyną. Jeśli ktoś szuka kompaktu, który wywołuje uśmiech w trakcie jazdy, to Leona nie można pominąć. Układ kierowniczy reaguje z precyzją brzytwy barbera i czytelnie informuje o tym, co dzieje się na styku kół i nawierzchni. Hamulce z wyczuciem poskramiają temperament auta. Silnik 1.5 TSI/130 KM w duecie z 6-biegową skrzynią manualną wykonuje naprawdę dobrą robotę, pracuje aksamitnie, chętnie podrywa się do akcji. Kulturą pracy potwierdza, że to optymalny wybór do tego modelu.





Leon także na postoju robi wrażenie. W sylwetce kompaktowego SEAT-a Hiszpanom udało się w pociągający sposób połączyć najnowsze technologie ze sportową aparycją. Błyszczące reflektory LED, odważnie prowadzona linia boczna z charakterystycznymi przetłoczeniami karoserii i zgrabny tył – to jeden z niewielu samochodów, który wzrokiem odprowadza się do zakrętu. W kabinie wzorowa praktyczność opakowana w komfort. Wirtualne zegary 10,25 cala plus szybki w działaniu i doskonale współpracujący ze smartfonami system multimedialny z nawigacją wynoszą przyjemność z jazdy na nowy poziom. Do tego Leon zachwyca bogactwem systemów wspierających kierowcę. Warto wymienić choćby: proaktywny tempomat, Emergency Assist, asystenta aktywnego utrzymania pasa ruchu czy asystenta wyprzedzania.

– Wszystko to w połączeniu z atrakcyjnie skalkulowaną ceną i 5-letnią gwarancją daje naprawdę ciekawą propozycję dla osób poszukujących nietuzinkowego auta do firmy. – powiedział Marcin Rzepczyński z marki SEAT.

W ofercie finansowej SEAT również staje na wysokości zadania. We współpracy z Volkswagen Financial Services (VWFS) w ramach programu SEAT for Business oferuje trzy możliwości. Nowoczesny Leasing Moc Niskich Rat z wysoką wartością wykupu oraz klasyczny Leasing Moc Niskich Kosztów to dwa rozwiązania dedykowane dla mniejszych i najmniejszych firm, korzystających nawet z jednego auta. W obu przypadkach opłata wstępna leasingu może być zerowa, procedury są proste, a decyzja o przyznaniu finansowania zapada w zaledwie 90 minut.

Przedsiębiorcy z parkiem liczącym co najmniej 15 samochodów powinni z kolei spojrzeć na korzystne rozwiązania nazwane przez hiszpańskiego producenta SEAT Full Service Leasing.

– SEAT oferuje szeroką gamę samochodów, która odpowiada na różnorodne potrzeby przedsiębiorców, a Full Service Leasing to jedno z najbardziej konkurencyjnych obecnie rozwiązań finansowych dla firm – powiedział Maciej Zwiewka, kierownik sprzedaży flotowej w Volkswagen Financial Services. – Mocnymi punktami FSL są nie tylko znakomite warunki, ale także elastyczność i indywidualne podejście do klienta. Przedsiębiorca w szybki i łatwy sposób otrzymuje dynamiczne i niezawodne auto, a dzięki jednej stałej racie oraz jednej fakturze łatwiej mu kontrolować firmowy budżet – zauważył Maciej Zwiewka.

Wybierając Full Service Leasing SEAT-a przedsiębiorca zapewnia sobie możliwość użytkowania floty samochodów bez dodatkowych i nieprzewidywalnych wydatków. Podczas całej umowy (trwającej od 2 do 5 lat) w stałej, atrakcyjnej miesięcznej racie zawarty jest koszt finansowania pojazdów (klient spłaca jedynie przewidywaną utratę wartości pojazdów w okresie umowy, a nie całą ich cenę) oraz dodatkowe usługi. Należą do ich m.in.: pełen serwis, wymiana i przechowywanie opon, assistance oraz samochód zastępczy. Po stronie użytkownika zostają jedynie wydatki na ubezpieczenie i paliwo. Ile to miesięcznie kosztuje? W przypadku nowego SEAT-a Leona – z dynamicznym silnikiem 1.5 TSI/130 KM, najbogatszym wyposażeniem Xcellence i w Full Service Leasingu z wymienionymi usługami – przez trzy lata klient płaciłby co miesiąc 982 zł netto.