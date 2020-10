Full Service Leasing – suma korzyści

.

- Full Service Leasing, nazywany też wynajem długoterminowym, to nic innego jak outsourcing zarządzania służbowymi pojazdami, który zapewnia pełną mobilność użytkownikom samochodów i ich firmom - wyjaśnia Maciej Zwiewka, Kierownik Działu Sprzedaży Flotowej w Volkswagen Financial Services. FSL to produkt od lat dobrze znany dużym firmom. Jakie jego cechy sprawiają, że staje się atrakcyjny także dla małych i średnich przedsiębiorstw, a nawet dla mikroprzedsiębiorców?

Stałe, przewidywalne koszty





Full Service Leasing SEAT-a to element programu SEAT for Business, przygotowanego dla hiszpańskiej marki przez Volkswagen Financial Services. Łączy on atrakcyjną ofertę leasingu operacyjnego bazującego na niskich ratach oraz usługi dodatkowe. Dla przedsiębiorcy oznacza to, że nie musi angażować dużych środków ani czasu, żeby móc swobodnie korzystać z floty samochodowej, liczącej powyżej 15 samochodów. Zakres usług dodatkowych przy zarządzaniu taką flotą wynika z analizy potrzeb konkretnej firmy. Daje to gwarancję, że za użytkowanie służbowych aut nie zapłacimy ani złotówki więcej, niż jest to konieczne.

- Pełna mobilność służbowych samochodów jest w zasięgu ręki dzięki szerokim usługom: od serwisu mechanicznego i wymiany opon po likwidację szkód. W ofercie jest też usługa door-to-door, w ramach której konsultanci SEAT-a zajmują się transportem aut na przeglądy czy wymiany opon. Z kolei karta paliwowa pozwala na optymalizację kosztów związanych z rozliczeniami tankowań. - wymienia Maciej Zwiewka z VWFS.

Dzięki takiemu pakietowi usług przedsiębiorcy mogą w pełni skupić się na swoim biznesie. Poza pełną obsługą firmowych aut zyskują dodatkowo coś niezwykle istotnego przy prowadzeniu działalności gospodarczej – w pełni przewidywalne koszty. Bazują one na stałej miesięcznej racie przez cały czas trwania umowy. Wysokość faktury za zarządzanie flotą nie zmienia się, a VWFS bierze na siebie ryzyka związane choćby ze zmianą cen części czy kosztów serwisu w czasie trwania umowy.

Korzyści na wszystkich etapach

Raty za usługi w FSL SEAT-a mają taką samą wysokość również pod koniec umowy, gdy po kilku latach koszty związane z przeglądami i serwisem auta zwykle znacząco rosną. Dla przedsiębiorcy przestają być więc problemem nieprzewidziane wydatki na samochód, a koszty ewentualnych awarii niweluje z kolei 5-letnia gwarancja na wszystkie modele SEAT-a. W ten sposób flota samochodowa, która zwykle zajmuje jedną z najwyższych pozycji na liście wydatków przedsiębiorstwa, staje się przewidywalną i stabilną pozycją w budżecie.

I na koniec – problemem przestaje też być wymiana samochodów na nowe po zakładanym okresie ich użytkowania. Na zakończenie kontraktu firma po prostu zwraca używane auta i bierze nowe, na tych samych zasadach. FSL SEAT-a warto więc rozważyć, gdy zależy nam na obniżeniu kosztów eksploatacji firmowych samochodów na wszystkich etapach – od zakupu do wymiany floty na nową.

– Obecnie coraz mniejsze firmy z sektora MŚP, nawet mikroprzedsiębiorstwa, zauważają korzyści Full Service Leasingu i decydują się na outsourcing swojej floty. Tym bardziej, że im mniejsza firma, tym trudniejsze jest efektywne zarządzanie pojazdami i skuteczna kontrola kosztów ich przeglądów i serwisu, negocjacje z ubezpieczycielami, firmami oponiarskimi czy w końcu odsprzedaż samochodów na rynku wtórnym. Full Service Leasing to po prostu optymalizacja kosztów i procesów po stronie przedsiębiorcy – podsumowuje Maciej Zwiewka z Volkswagen Financial Services.