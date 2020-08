Oferta SEAT for Business. Dlaczego warto wybrać SEAT-a?

Marka SEAT przeżywa drugą młodość. Na rekordowe wyniki sprzedaży w ubiegłym roku złożyło się wiele czynników. Są to zarówno doskonały design rodem z Barcelony, nowe modele jak i świetne wyniki testów aut i najwyższe oceny stacji serwisowych. Z tych atutów najłatwiej skorzystać w dedykowanej przedsiębiorcom ofercie SEAT for BUSINESS - oczywiście w atrakcyjnym finansowaniu Volkswagen Financial Services

Samochody marki SEAT dostępne są w niskich ratach leasingu i stanowią doskonałe rozwiązanie zarówno dla firm jednoosobowych, jak i tych z sektora MŚP. To oferta dla przedsiębiorców stawiających na zapewnienie pełnej mobilności swoim pracownikom, a jednocześnie na obniżenie całkowitych kosztów użytkowania firmowych aut.





Dodatkowym bonusem jest to, że praktycznie wszystkie modele SEAT-a mają wielki potencjał podkreślenia indywidualności kierowcy. Pakiety podkreślające dynamikę i temperament (jak FR), indywidualizacja wnętrza i wyposażenia, czy też możliwość wybrania dwukolorowego nadwozia (Arona) pozwalają na wyróżnienie się wśród firmowych samochodów. Kolejny atut SEAT-a to wprowadzenie do gamy służbowych aut zwinnych miejskich SUV-ów, takich jak Ateca i Arona. – podkreśla Damian Nowicki, dyrektor sprzedaży marki SEAT.

Najlepszy samochód dla menedżera

SEAT Arona już w 2018 roku został uznany za Najlepszy Samochód dla Menedżera w kategorii małych SUV-ów/crossoverów (Fleet Awards Polska). Był również bezkonkurencyjny w testach motoryzacyjnych (m.in. Auto Świata),

w których eksperci docenili przestronne wnętrze, pewne i precyzyjne prowadzenie oraz pięcioletnią gwarancję. Biorąc takie auto w Leasingu Moc Niskich Rat z oferty Volkswagen Financial Services na 4 lata, z 10-procentową opłatą wstępną i limitem 80 tys. kilometrów w czasie trwania umowy, będziemy co miesiąc spłacać niewielką ratę: 633 zł netto miesięcznie.

- Mocną pozycją w ofercie SEAT-a pozostaje niezmiennie zdobywczyni wielu nagród, Ibiza. Auto zdobyło drugie miejsce w prestiżowym konkursie European Car of the Year 2018, m.in. za dynamikę i precyzję prowadzenia, bogate wyposażenie oraz sportową stylistykę. Ibiza zajęła też pierwsze miejsce w kategorii „Miasto” w plebiscycie MotoAs 2018 za nowatorski, wyrazisty design, najnowocześniejsze technologie z zakresu bezpieczeństwa i connectivity oraz komfortowe i przestronne wnętrze. – wymienia Damian Nowicki. Ibiza w Leasingu Moc Niskich Rat VWFS, z takimi samymi parametrami w kalkulacji, będzie nas kosztowała miesięcznie zaledwie 534 zł netto.

SUV SEAT Ateca został z kolei wyróżniony nagrodą „Best Buy Car in Europe 2017” w międzynarodowym konkursie AUTOBEST. Okazał się najlepszym europejskim autem pod względem połączenia designu, dynamiki, technologii oraz stosunku ceny do jakości. W ramach SEAT for BUSINESS za ten model w Leasingu Moc Niskich Rat z oferty Volkswagen Financial Services zapłacimy co miesiąc 836 zł netto (parametry bez zmian: umowa na 48 mies., z łącznym limitem 80 tys. kilometrów w tym okresie i z 10-procentową opłatą wstępną).

SUV-y z hiszpańskim temperamentem

- Co trzeci samochód sprzedawany w Polsce to SUV lub crossover. Firmy szukające takich aut do swojej floty znajdą w ofercie marki aż trzy modele. Pierwsze dwa to wspomniana już miejska Arona, która od momentu wprowadzenia na rynek jest hitem testów motoryzacyjnych oraz średniej wielkości Ateca, która charakteryzuje się agresywnym wyglądem, sportowym prowadzeniem oraz wyposażeniem porównywalnym z markami premium. – przekonuje Damian Nowicki

z SEAT-a.

Trzecim, flagowym SUV-em hiszpańskiej marki, jest SEAT Tarraco. Auto wyróżnia bogate wyposażenie oraz możliwość przewozu do siedmiu osób. Kierowcę wspierają w nim wszystkie nowoczesne systemy bezpieczeństwa, auto ma pełne oświetlenie LED, asystenta jazdy w korku, system ochrony pasażerów podczas dachowania i wiele innych. Standardowo jest też w nim montowany wirtualny kokpit z ponad dziesięciocalowym ekranem.

Wydawać by się mogło, że taki model musi kosztować fortunę, ale tak nie jest. Jak wynika z kalkulatora na stronie www.kalkulator.vwbank.pl/seat w Leasingu Moc Niskich Rat Volkswagen Financial Services, SEAT-a Tarraco można mieć nawet za… 517 zł netto miesięcznie, przy 20-procentowej opłacie wstępnej, z umową na 4 lata i łącznym limitem 80 tysięcy kilometrów w czasie umowy. Z 10-procentową opłatą wstępną i przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian,

to samo auto kosztować nas będzie 709 zł netto miesięcznie.

Inwestycje w serwis przynoszą efekty

– Zarządzanie firmowymi pojazdami to szereg procesów, które trwają przez cały okres eksploatacji aut. – wskazuje Maciej Zwiewka, kierownik sprzedaży flotowej w Volkswagen Financial Services. – Jednym z najważniejszych aspektów utrzymania sprawnej, mobilnej floty jest serwis. Powszechna opinia fleet managerów na polskim rynku jest taka, że na wybór marki firmowych samochodów w ogromnym stopniu ma wpływ pokrycie kraju Autoryzowanymi Stacjami Obsługi.

To podstawowy warunek, aby bieżące problemy związane z eksploatacją takich pojazdów były rozwiązywane na bieżąco. – dodaje Maciej Zwiewka z VWFS.

Marka SEAT w ostatnich latach doskonale odrobiła zadanie domowe w tym zakresie. Nie tylko konsekwentnie budowała sieć serwisów, ale też dążyła do wypracowania najwyższej jakości usług posprzedażnych oferowanych w swoich ASO. Potwierdzają to rankingi jakości serwisów mechanicznych, prowadzonych cyklicznie przez magazyn „Auto Świat”.

To kolejny atut oferty SEAT for BUSINESS.

- Samochody marki SEAT systematycznie zdobywają uznanie w testach dziennikarskich, konkursach i plebiscytach motoryzacyjnych. Idealnie łączą dynamikę, praktyczne rozwiązania i świetny stosunek ceny do jakości, dodając nieczęstą na rynku, pięcioletnią gwarancję. Serwisy hiszpańskiej marki w Polsce regularnie zajmują najwyższe miejsca w branżowych rankingach. Możliwość skorzystania z wynajmu długoterminowego daje wymierne korzyści, co sprawia, że SEAT może być doskonałym wyborem dla każdego przedsiębiorcy - podsumowuje Damian Nowicki, dyrektor sprzedaży marki SEAT.